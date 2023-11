Tadej Toš razkril, koliko besed je sposoben v minuti povedati na odru

Igralec, komik in televizijski voditelj Tadej Toš je v svojem humornem slogu razkril, koliko besed je sposoben v minuti povedati na odru in tudi koliko kilometrov prehodi med svojim nastopom.

V Toševi novi stand up predstavi spet do izraza pride njegov hitrojezični slog, ki v občinstvu vedno sproži salve smeha. Toš je ob robu svoje predstave ABRAhmm razkril, ali je že kdaj vklopil štoparico in izmeril, koliko besed na minuto je sposoben povedati na odru.

Toš razkril zanimive podatke

Kot je povedal Toš, je to že nekajkrat poskusil, a ni prišel do rezultata, kljub temu pa je postregel z nekaj zanimivimi podatki. "Povprečno v svojem nastopu v uri in pol prehodim tri kilometre, porabim okoli tisoč kalorij, besed nisem štel, a jih je res veliko, najdaljši neprekinjeni smeh, ko nisem na odru rekel nič, je trajal tri minute, najdaljša predstava dve uri in 51 minut, največja gostota smeha je bila na 9,1 sekunde, dve uri neprestano. To so podatki za poznavalce, gre pa za lepe trenutke, hvaležen sem občinstvu, da mi daje priložnost 'to do it my way'," je v svojem značilnem slogu odgovoril mojster komedije Tadej Toš.

Aktiven je v dveh predstavah

Tadej Toš je v zadnjem času zelo aktiven na odrih, saj sodeluje v dveh predstavah. Poleg njegove stand up predstave ABRAhmm je zdaj moči na odru v komediji z naslovom Kar želiš, to dobiš združil še z igralskima kolegoma Klemnom Slakonjo in igralko Leo Cok.

Igralski kolegi Tadej Toš, Lea Cok in Klemen Slakonja so moči združili v komediji Kar želiš, to dobiš. Foto: Mediaspeed

Komedija Kar želiš, to dobiš je sicer premiera svetovne uspešnice kanadskega avtorja Norma Fosterja z izvirnim naslovom The Love List.

Premiero komedije Kar želiš, to dobiš pretekli petek so si ogledali številni znani obrazi:

