Na poseben način spoznajte slovenskega avantgardnega umetnika #foto

Dela konstruktivista in enega od najvidnejših predstavnikov slovenske avantgarde v likovni umetnosti so zdaj dostopna tudi v digitalni obliki. Umetniške izdelke Avgusta Černigoja si lahko ogledate kar od doma in se od blizu spoznate z njegovim umetniškim izrazom.