Slavnega pesnika so zastrupili, trdi njegov nečak

Forenzični strokovnjaki so dognali, da je čilski Nobelov nagrajenec Pablo Neruda pred skoraj 50 leti, v času režima generala Augusta Pinocheta, umrl zaradi zastrupitve, je po poročanju tiskovne agencije AP sporočil Nerudov nečak Rodolfo Reyes.

Gre za najnovejši preobrat v eni največjih in najdolgotrajnejših razprav v Čilu v obdobju po Pinochetovem državnem udaru. Dolgo je namreč veljalo, da je Neruda umrl zaradi raka na prostati, medtem ko je njegov osebni voznik desetletja trdil, da so ga zastrupili.

Nerudova hiša pri El Quiscu, kjer je pokopan. Foto: Guliverimage

Da bi dognali vzrok smrti, so njegovo truplo pred desetimi leti izkopali, a takrat v kosteh niso našli sledov strupa. Nerudova družina in voznik sta zahtevala nadaljnjo preiskavo in leta 2015 so čilske oblasti potrdile, da je bila za pesnikovo smrt "z veliko verjetnostjo odgovorna tretja oseba". Leta 2017 je mednarodna skupina znanstvenikov potrdila, da Neruda ni umrl zaradi raka ali podhranjenosti, a takrat drugega vzroka smrti niso navedli.

Tokrat so se raziskovanja Nerudove smrti lotili strokovnjaki iz Kanade, Danske in Čila, uradne izsledke naj bi razkrili v sredo, pesnikov nečak pa je že dva dni prej za špansko tiskovno agencijo EFE zatrdil, da so potrdili zastrupitev.

Foto: Guliverimage

Neruda je umrl 23. septembra 1973 v kaosu, ki je Čile zajel po državnem udaru, v katerem so 11. septembra odstavili predsednika Savadorja Allendeja in na oblast postavili generala Pinocheta. Nerudov voznik je ves čas trdil, da je pesnik v bolnišnici, kjer so ga zdravili zaradi raka na prostati, umrl po tem, ko so mu dali "injekcijo v trebuh", kar naj bi slišal od ene od tamkajšnjih medicinskih sester.

Neruda je bil sicer prijatelj Allendeja, ki si je ob državnem udaru vzel življenje. Nasilen prevzem oblasti ter smrti več njegovih prijateljev so pesnika pretresli in načrtoval je pobeg v tujino, kjer bi lahko javno nasprotoval Pinochetovi diktaturi. Dan pred načrtovanim odhodom pa so ga odpeljali v bolnišnico v Santiagu, kjer je nato umrl.