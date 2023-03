S podelitvijo nagrad se je začel teden slovenske drame

"Ponosni smo, da prav v Kranju gostimo ta ugledni kulturni dogodek, ki ga Prešernovo gledališče Kranj vsako leto organizira na res vrhunski ravni," je poudaril kranjski župan Matjaž Rakovec in dodal, da omenjeni festival že vsa leta krepko presega meje lokalnega in v Kranj privablja ljubitelje odrske umetnosti od vsepovsod.

"V Kranju se zavedamo, da je kultura tista, ki gradi povezano, spoštljivo in ustvarjalno skupnost," je navedel Rakovec. Zato občina z veseljem ves čas podpira kulturno in umetniško ustvarjanje. V skoraj 80 odstotkih financira tudi delovanje Prešernovega gledališča in s tem TSD. Ob tem si na občini prizadevajo za povečanje deleža državnega sofinanciranja programa gledališča.

Kot pravi Novak, ga vsako leto navduši toplina, s katero festival sprejemajo Kranj in Kranjčani, kako zelo obiskani so dogodki in kako festival vsako leto poteka na še več lokacijah. Letos bodo vse predstave odigrali v Kranju, med drugim bodo igrali v rovih pod starim mestnim jedrom, gledalce pa bodo povabili tudi v novo depandanso gledališča.

Dušan Mlakar je dobil nagrado za življenjsko delo. Foto: STA

Novak je poudaril, da ga pri TSD vsako leto navduši neverjeten izbor in nabor odličnih predstav, širina in domet dodatnih vsebin, poročila strokovnih žirij, kako izvrstna besedila so prispela na razpise, ter predlogi strokovnih združenj za pogovore in srečanja. "Navdušita me ustvarjalnost in poglobljenost slovenskega gledališča in dramatike," je izpostavil in povzel, da so nominirana besedila izzivalna ter vznemirljiva, nabor predstav pa širok in reprezentativen.

V preteklem letu so festival kadrovsko okrepili, pred kratkim je gledališče dobilo tudi pomočnika direktorja, ki je med drugim zadolžen prav za TSD. To je postal letošnji selektor festivala Rok Bozovičar. Poleg tega se letos festival z novo rezidenco in predvidenim jesenskim strokovnim srečanjem širi na celoletno dogajanje, vendar z jasnim vrhuncem.

V 12 festivalskih dneh se bo do 7. aprila v tekmovalnem in spremljevalnem programu zvrstilo 12 predstav, nastalih v prejšnji gledališki sezoni po slovenskih dramskih predlogah. Kot je izpostavil Bozovičar, so predstave uprizoritveno izredno raznolike, njihova skupna točka je, da se ob izvedbeni dovršenosti poigravajo z inovativnimi gledališkimi prijemi, s katerimi stimulirajo gledalsko senzibilnost, spremljevalni program pa dodaja žanrsko in tematsko razgibanost.

Jana Zupančič Foto: STA

Dogajanje bo popestril dodatni program, ki tokrat prinaša 13 dogodkov. Novak med njimi posebej izpostavlja mednarodno srečanje za razvoj projekta Dramatike malih evropskih jezikov, saj je en ključnih namenov festivala ob skrbi za slovensko dramatiko tudi skrb za njeno internacionalizacijo oziroma uprizarjanje v tujini.

Festival so že tradicionalno na svetovni dan gledališča začeli s podelitvijo stanovskih nagrad ZDUS. Igralsko nagrado Marija Vera za življenjsko delo je prejela Milada Kalezić, nagrado Polde Bibič za življenjsko delo pa Dušan Mlakar. Nagrado Duša Počkaj za dveletno obdobje sta dobili Tamara Avguštin in Jana Zupančič, nagrado Marko Slodnjak za dveletno obdobje pa Jera Ivanc.