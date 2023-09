Rožančeva nagrada Ivani Djilas za knjigo A si lahko vsaj enkrat tiho

Ivana Djilas je s knjigo A si lahko vsaj enkrat tiho letošnja dobitnica nagrade Marjana Rožanca za najboljše esejistično delo. Nagrajenko so razglasili nocoj v Cankarjevem domu na prireditvi, kjer so se predstavili še ostali nominiranci. Podelitev nagrade bo v soboto na Trubarjevi domačiji na Rašici.

Ivana Djilas je v knjigi A si lahko vsaj enkrat tiho (Goga, 2023) zbrala 43 esejev, ki so nastajali deset let in so bili objavljeni kot kolumne v reviji Mladina. Vsak esej je zaključena celota, vsi skupaj pa so avtobiografska pripoved o življenju umetnice.

Kot piše v utemeljitvi nominacije, zbirka esejev Ivane Djilas "žari od iskrenosti in daje glas prišlekom, ki ne pristajajo na življenje ob robu, ki ne iščejo izgovorov za neuspeh, ki se ne predajajo nostalgiji, temveč samozavestno in enakopravno soustvarjajo literaturo, gledališče, glasbo in srčno kulturo nove domovine".

Za Rožančevo nagrado so bili letos nominirani še Sami Al-Daghistani za Islam in ljubezen: Pričevanja o arabsko-islamski intelektualni zgodovini, Miklavž Komelj za esejistično zbirko Hierarhija in drugi eseji, Aleš Šteger za knjigo Na kraju zapisano in Lucijan Zalokar za knjigo Dirka od bloka do drevesa: Šport, morala, doping in nevednost.

Društvo Marjan Rožanc bo letos nagrado za najboljšo knjigo esejev v preteklem letu podelilo enaintridesetič.

Žirija, ki so jo sestavljali Manca Košir, Vlado Motnikar, Nada Šumi, Žiga Valetič in Ifigenija Simonović (predsednica), je obravnavala 22 knjig esejev, ki so izšle med 1. julijem 2022 in 30. junijem 2023.