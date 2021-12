Maruši Mišmaš Zrimšek posebna nagrada za izjemne športne dosežke

Atletinja Maruša Mišmaš Zrimšek je dobitnica Rožančeve nagrade za izjemne športne dosežke, ki jo podeljuje Mestna občina Ljubljana. Ob tem so pri Molu podelili Rožančeve nagrade še Marti Bon, Primožu Kališniku in Stevanu Paspalju za delo v daljšem časovnem obdobju na strokovnem in organizacijskem področju.

Mišmaš Zrimškova že vrsto let sodi v svetovni vrh v disciplini 3000 m zapreke, kljub treningu pa je tudi odlična študentka Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, so pri Molu zapisali v obrazložitvi nagrade. Letos poleti je kar dvakrat popravila državni rekord v teku na 3000 m zapreke, zadnjega na olimpijskih igrah Tokio 2020, kjer je zasedla šesto mesto.

Dobitniki letošnjih Rožančevih nagrad: Stevan Paspalj, Marta Bon, Maruša Mišmaš Zrimšek in Primož Kališnik. Foto: Nik Rovan

Nekdanja rokometašica in selektorica Bonova je fenomen slovenske športne stroke, so zapisali pri Molu. Je pedagoginja, raziskovalka in publicistka, na mnogih domačih in mednarodnih znanstvenih simpozijih predstavlja svoje znanstvene raziskave ter rezultate, ki posegajo na različne sfere znanstvenega raziskovanja in doprinašajo k še boljšemu razvoju športa. Od letošnjega oktobra je tudi članica izvršnega odbora Evropske rokometne zveze.

Paspalj je človek, ki je svoje življenje posvetil udejstvovanju na športnem področju; v ŽŠD Ljubljana je bil zaposlen 28 let, v Javnem zavodu za Šport Ljubljana pa 12. Zaradi velike ljubezni do športa je bil izjemno posvečen urejanju športnih površin na igriščih sedaj Športnega parka Šiška, so v obrazložitvi nagrade med drugim zapisali pri Molu. Njegova največja ljubezen je bil NK Ljubljana, kjer je z vestnim delom trenerja najmlajših nadobudnih nogometašev in delom sodnika pomagal pri razvoju kluba. Bil je član Šahovskega in Balinarskega društva, ter se dejavno udejstvoval pri tabornikih.

Novinar, urednik ter ustanovitelj športnega društva Novice Extreme Kališnik pa že več kot tri desetletja skrbi za širjenje športne rekreacije in utrjevanje njenega statusa v ljubljanski in slovenski družbi. Kot urednik pri Slovenskih novicah in Poletu je v našel sinergijo med vsemi udeleženci v športu, njegovo delovanje pri Stop teamu, Novicah Extreme in Klubu Polet pa je presegalo novinarske in uredniške okvire, menijo pri Molu. Največji pečat pa je pustil pri ljubljanski in slovenski športni rekreaciji, saj je pomagal pri njenem razcvetu.

Nagrada Marjana Rožanca je najvišja nagrada Mestne občine Ljubljana na področju športa, ki jo lahko prejmejo amaterski športni delavci, športniki, športni pedagogi, profesionalni športni delavci in športni novinarji za izjemne športne dosežke v preteklem letu oziroma za uspešno delo v daljšem časovnem obdobju.