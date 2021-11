Gledališki režiser in vsestranski umetnik Dragan Živadinov je zbolel za covidom, zaradi česar je odpovedal načrtovano predstavitev nove monografije in gledališki informans.

Ta teden bi morala v Ljubljani potekati predstavitev monografije Eurokaz: Zapravljanje časa, obsežnega pregleda tega znanega mednarodnega festivala evropskega gledališča.

A dogodek odpade, je sporočil Dragan Živadinov, ki je predstavitev organiziral v okviru svojega Zavoda Delak. Sloviti gledališki režiser ima namreč covid-19, je povedal, k sreči lažjo obliko. Zaradi bolezni je odpovedal tudi gledališki informans Modernizem::Praznote, posvečen gledališkemu režiserju Miletu Korunu, ki je pred kratkim praznoval 93. rojstni dan.

Od Univerzijade do vstopa Hrvaške v EU

Monografija o festivalu Eurokaz na 420 straneh vsebuje preglede vseh ponovitev festivala in teoretske poglede na gledališče s preloma iz 20. v 21. stoletje.

Eurokaz je nastal kot mednarodni festival novega gledališča, prvič so ga priredili leta 1987 kot del kulturnega programa Univerzijade, zadnjič pa leta 2013, tik pred vstopom Hrvaške v Evropsko unijo. Direktorica festivala Gordana Vnuk je takrat izjavila, da je Eurokaz izpolnil svojo festivalsko nalogo in da so z zadnjo ponovitvijo simbolno zaprli festivalski krog. Na zadnjem festivalu Eurokaz je sicer sodeloval tudi Živadinov.

Dragan Živadinov je od leta 1980 do 1984 na AGRFT v Ljubljani študiral gledališko režijo. Leta 1984 je bil soustanovitelj umetniškega gibanja Neue Slowenische Kunst, ki mu je izbral tudi ime, ter idejni konstruktor stilne formacije retrogardizma. Leta 1983 je ustanovil retrogardistično Gledališče sester Scipion Nasice ter leta 1987 Kozmokinetično gledališče Rdeči pilot. V začetku devetdestih let je Rdečega pilota transformiral v Kozmokinetični kabinet Noordung. Leta 1995 je s stilno formacijo telekozmizma vstopil v petdesetletni gledališki projektil "1995-2045-Noordung". Leta 1998 je postal kandidat kozmonavt, leta 1999 pa je realiziral "Biomehaniko Noordung", prvo celovito predstavo v pogojih breztežnosti. Leta 2005 in 2015 je ponovil petdesetletni gledališki projekt "Projektil 1995-2045-Noordung", ki se uprizarja vsakih deset let. V osemdesetih letih je gradil retrogardistične dogodke in observatorije. V devetdesetih letih je gradil informanse. V prvem desetletju tretjega tisočletja pa gradi postgravitacijske gledališke abstrakte.

Preberite še: