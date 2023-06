Pevec skupine Let 3 obsodil napad na kvirovske umetnike

"Bravo, brezimni junaki," je trojici mladeničev, ki so z baklami napadli skupino kvirovskih umetnikov, sporočil Prlja, pevec reške skupine Let 3.

Pretekli konec tedna so kvirovski umetniški kolektiv House of Flamingo med nastopom v Pulju napadli trije mladeniči, ki so na oder vrgli dve bakli. Policisti so jih hitro izsledili in prijeli, trojica – dva 18-letnika in mladoletnik – pa so osumljeni zločina iz sovraštva.

Napad je med drugim obsodil tudi Zoran Prodanović - Prlja, pevec reške skupine Let 3. "Bravo, brezimni junaki," je na Twitterju komentiral novico o napadu in jo pospremil z emotikonom, ki prikazuje bruhanje.

Ovo bilo u Rojcu? Pa bravo bezimene junačine 🤮https://t.co/RwQJqLYfFR — Prlja (@mmrijeka) June 19, 2023

Nastop kolektiva House of Flamingo so v Pulju priredili v okviru meseca ponosa, med umetniki v kolektivu pa je tudi Jovanka Broz Tituka, ki so jo reški rokerji Let 3 vključili v videospot za svojo evrovizijsko skladbo Mama ŠČ!

Več nasilnih incidentov se je sicer pretekli konec tedna zgodilo tudi ob paradi ponosa v Ljubljani.

