Nekoč knjižnica, zdaj učna kavarna za bodoče strežno osebje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje je v celjskem dijaškem in študentskemu domu odprla učno kavarno Erasmus Cafe. Osnovni namen kavarne je, da se dijaki omenjene srednje šole v prijetnem okolju, a z resničnimi strankami, preizkusijo v strežbi in dobijo nove veščine. Prostor, ki naj bi postal najljubša učilnica.

Če trenutno preletimo oglase za zaposlovanje, je takoj opaziti, da je veliko povpraševanje po gostinskem kadru, a dobro osebje je vsako leto težje dobiti. Kljub dobremu vpisu v srednjo gostinsko šolo se je prepogosto zgodilo, da so dijaki šolo zapustili z dobrim znanjem teorije, a s premalo prakse.

Foto: Ana Kovač

Kot je povedal ravnatelj Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje Iztok Leskovar, je srednješolsko izobraževanje sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Po primerih praktičnih učnih kavarn iz tujine in Ljubljane so se v omenjeni srednji šoli odločili, da takšen model preizkusijo tudi v Celju.

Iz zelo zračnega in svetlega pritličnega prostora dijaškega doma, kjer je pred leti domovala knjižnica, so naredili učno kavarno.

Foto: Ana Kovač

"Ideja o kavarni je rastla od leta 2014, ko je dijaški dom postal del srednje šole. Pogovori z arhitekti so se resno začeli leta 2016. K sreči so ves ta čas naši dijaki lahko vadili strežbo na številnih pogostitvah, ki jih je organizirala Mestna občina Celje, a to ni bilo dovolj. Ves čas smo si namreč želeli imeti učni prostor pod svojo streho," je dodal Leskovar. Knjižnica je zdaj dobila večje prostore v zgornjih prostorih stavbe.

Foto: Ana Kovač

Zasnova kavarnice, ki je v pritličju dijaškega doma v prijetni stanovanjski soseski, je najprej rasla v glavah idejnih snovalcev. Arhitekt Matija Kovač iz arhitekturnega biroja Zgradbazamisli je želel, da bi arhitekturo iz sedemdesetih letih prejšnjega stoletja ohranili in ji dodali moderne popravke.

Foto: Ana Kovač

"Prostor kavarne je obdržal leseno ostrešje, opeka je ostala vidna, preoblekli smo nekatere kavarniške sedeže. V prostor smo želeli dati čim več naravnih materialov, masiven les in najboljšo opremo iz inoksa. Če je največji del kavarne ponavadi usmerjen v prostor za sedenje, smo po zahtevah naročnika velik poudarek dali tudi oblikovanju primerne opreme delovnega prostora."

Foto: Ana Kovač

Sto kvadratnih metrov velika kavarna, ki ima tudi 50 kvadratnih metrov terase, je pripravljena na nove goste. V njej bodo dijaki pod mentorstvom svojih profesorjev vadili, kako se stranki primerno postreže, jo ogovori, ustreže njenim željam in se ji na koncu tudi zahvali.

Od leve stojijo: rojektant gostinske opreme Primož Černigoj iz ProPrima, ravnatelj SŠGT Celje Iztok Leskovar, vodja MIC in Dijaškega in študentskega doma Aleš Brod, in arhitekt Matija Kovač iz biroja Zgradbazamisli. Foto: Ana Kovač

"To je prostor, kjer želimo prirejati literarne večere, razne kulturne dogodke, pa tudi sestanke s profesorji, ravnatelji. Ker je poleg kavarne tudi prostor, v katerem smo že zdaj imeli razna predavanja, seminarje, bomo mogoče v prihodnje kakšen posvet prestavili kar v kavarniški prostor," je dodal vodja Dijaškega in študentskega doma Aleš Brod.

Foto: Ana Kovač Kavarna, ki so jo poimenovali Erasmus Cafe, saj šola pogosto sodeluje s programom izmenjave dijakov, je najbolje opremljena učilnica. Želijo si, da bi to bil učni prostor, kamor bi radi hodili tako dijaki kot tudi njihovi starši in prijatelji.