Na veseli dan kulture več kot 300 brezplačnih dogodkov

Danes bo na dan odprtih vrat kulture tako več kot 300 brezplačnih dogodkov - od predstav, koncertov, predavanj do vodstev po razstavah in delavnic.

Letošnji veseli dan kulture bo minil tudi v znamenju iztekanja Evropskega leta kulturne dediščine, pod okriljem katerega bodo organizirane različne prireditve. Te bodo zajemale zgodovinske tematike, sodobno umetnost, glasbo, znanost in literaturo, del programa pa bo namenjen tudi otrokom. Kaj vse se bo dogajalo, je po tematskih sklopih, regijskih področjih in starostni skupini mogoče preveriti na spletni strani projekta.

Foto: zajem zaslona

Sklepni dogodek Evropskega leta kulturne dediščine

Sklepna slovesnost ob izteku leta, ki slavi kulturno dediščino po Evropi, bo popoldne v Narodni galeriji. V kulturnem programu bodo sodelovali dijaki Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, ambasadorja Evropskega leta kulturne dediščine Rok Terkaj - Trkaj in Igor Saksida ter ambasadorji kulturno-umetnostne vzgoje Evropskega leta kulturne dediščine Anja Štefan, Ivan Mitrevski in Žiga X Gombač, avtorski tandem Mižavingavski. Kot slavnostni govornik je napovedan predsednik DZ Dejan Židan.

S pobudo, ki bo potekala 19. zapovrstjo, želi ministrstvo za kulturo skupaj s sodelujočimi ustanovami kulturne vsebine približati tistim, ki v kulturne institucije zaidejo redkeje. Število obiskovalcev se je v preteklih letih gibalo okrog 30 tisoč.

