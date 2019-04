Na Gospodarskem razstavišču že 12. druženje umetnikov tetoviranja

Na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču se danes začenja 12. mednarodna tattoo konvencija, na kateri bodo svoja dela do nedelje predstavljali umetniki iz 82 tattoo studijev iz desetih držav, so sporočili organizatorji. V nedeljo bo tudi letos potekalo tekmovanje za najboljšega tetoverja konvencije.

Že dvanajsto zaporedno slovensko druženje ljubiteljev tatujev po navedbah organizatorjev ponovno obeta pašo za oči, z zavidljivo udeležbo tako domačih kot tujih tetoverjev. Na konvencijo so prijavljeni mojstri in mojstrice tetoviranja/pirsanja iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Italije, Danske, Turčije in Japonske, so sporočili organizatorji konvencije.

Slovenija premore kar nekaj svetovno uveljavljenih tetoverjev. Eden izmed njih, Dejan Marič iz Beltincev, je dobitnik ene najprestižnejših nagrad na svetu - Best of the Show leta 2015 na največji svetovni konvenciji v ameriškem Las Vegasu.

V bogatem spremljevalnem programu bodo poleg znanih glasbenikov nastopile tudi plesne skupine, in sicer Plesna šola Colorado s country plesi, Plesna šola Elite in ŠD FlipCapris s hip hop plesi in Plesna šola Impulz Kranj s hip hop plesi.

Obiskovalci bodo videli tudi Stacey Cabaret show. Vse dni bodo lahko spremljali poslikave teles. Glavni namen konvencije je medsebojno druženje tako tetoverjev kot obiskovalcev.