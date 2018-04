Kurzschluss doniral za lepšo prihodnost mladih

Oglasno sporočilo

Veliko srce, izjemna energija in zvestoba oboževalcev so zaznamovali uvodni večer šeste sezone pop up festivalskega kluba Kurzschluss.

Ljubitelji elektronske glasbe so svetovnega superzvezdnika EDM-glasbe Don Diabla pričakali v izjemni formi. V klubu so vihrale zastave dobrodelne turneje A better future, v okviru katere je Don Diablo obiskal 11 evropskih prestolnic in zbiral donacije za boj proti raku. Kurzschluss se je odpovedal prihodkom od prodaje vstopnic in zbranih štiri tisoč evrov namenil organizaciji Dutch Cancer Society za zdravljenje rakastih obolenj.

Festivalski pop up klub svojo letošnjo pot nadaljuje 29. maja na Gospodarskem razstavišču.

Foto: Marko Ocepek

DJ, ki je po mnenju glasbene institucije DJMag enajsti najboljši na svetu, je Slovenijo obiskal premierno ter Ljubljano navdušil s svojo dostopnostjo in visokoenergetsko EDM-glasbo, ki smo jo vajeni občudovati tudi na največjem svetovnem festivalu elektronske glasbe Tomorrowland, kjer je Don Diablo resident.

Vročico v Kurzschlussu, ki je tokrat gostoval v klubu Cirkus, je dvigoval tudi posebej ukrojeni jopič, opremljen s stotinami LED-diod, ki ustvarjajo za Don Diabla značilne animacije, usklajene z njegovo glasbo.

Dobrodelna turneja Don Diabla, ki jo je sklenil v Ljubljani, je bila namenjena oboževalcem po vsej Evropi, ki si težje privoščijo obisk največjih festivalov in si želijo intimnejše izkušnje z elektronsko plesno glasbo.

Obiskovalci Kurzschlussa in slovenski oboževalci Don Diabla so tako z donacijami zbrali več kot štiri tisoč evrov, ki bodo v celoti namenjeni usmerjanju znanstvenih raziskav, podpori razvoja zdravstvenih politik ter širjenju znanja o zdravljenju rakavih obolenj. Kurzschluss se s tem priključuje mednarodni verigi donatorjev, s čimer vrača tako nastopajočim, ki ga vrsto let postavljajo na prvo mesto zabave v državi, kot tudi zvestim obiskovalcem.

Po izjemnem štartu šeste sezone Kurzschluss napoveduje nova presenečenja ter ponovne obiske titanov elektronske glasbe, ki že več kot pol dekade tresejo Ljubljano in ponočnjake iz vse Slovenije in širše okolice.

Nadaljevanje prihaja 29. maja.

Foto: Marko Ocepek