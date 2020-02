Korošici podrli Guinnessov rekord #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Korošici Anita Kac in Jadranka Smiljić, ki sta v četrtek ob 8. uri v Slovenj Gradcu začeli maraton neprestanega kvačkanja, sta danes ob 8. uri podrli Guinnessov rekord. Ker sta si za cilj zastavili kvačkati 30 ur, bosta kvački odložili danes pet minut čez poldne.

Za Korošici je bila pretekla noč naporna, največja kriza je nastopila okoli polnoči, ko je Smiljićeva zaradi zahtevnosti kvačkanja odložila izdelavo slovenjgraškega grba v modri in beli barvi. Načrt zanj je namreč zelo zahteven, saj ima kar 176 vrstic, tekmovalka pa je med izdelavo ves čas potreboval pomoč neodvisne priče pri njegovem branju, piše STA.

Ali jima bo vpis v knjigo rekordov uspel, bo znano v mescu dni

Kvačkanje sta spremljali dve neodvisni priči, ki bosta po koncu pregledali izdelka Korošic in sledili Guinnessovim pravilom. Ta sicer ne določajo, koliko izdelkov je v času podviga treba izdelati.

Pravila za vpis v knjigo rekordov določajo, da mora poskus potekati na javnem mestu in da je treba voditi poseben dnevnik, ki opisuje napredek poskusa, vključno z odmori in menjavanjem prič. Neposredno je bilo v izvedbo vključenih 22 ljudi, še osem ljudi je bilo vključenih posredno, vseh vpletenih v dogajanje pa je še več, poroča STA.

Za vpis v knjigo rekordov morata tekmovalki predložiti tudi seznam vseh narejenih izdelkov, videoposnetek dogajanja in fotografske dokaze. Korošici se bosta s podvigom vpisali v Guinnessovo knjigo rekordov in se tako pridružili 23 slovenskim rekordom, ki jih po podatkih založbe Učila International zajema izdaja knjige za leto 2020. Dokončno naj bi to, ali jima bo vpis v knjigo rekordov uspel, izvedeli v mesecu dni.

Anita Kac je za vpis v knjigo rekordov pletla kape, šale, trakove za lase in babičino odejo, Jadranka Smiljić pa se najprej lotila grba slovenjgraške občine, navaja STA.