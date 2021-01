Karanteno je izkoristil za gradnjo "knjižnega stolpa" #video

Foto: Jiri Prihoda/Cover Images

Čas, ko zaradi pandemije koronavirusa svojih domov ne zapuščamo prav pogosto, nekateri pa sploh ne, ljudje izkoriščamo na različne načine. Nekateri so se lotili telovadbe, drugi peke kruha, spet tretji ne počnejo nič, češki oblikovalec Jiri Prihoda pa si je v tem obdobju omislil nov projekt: za svojo družino, s katero živi v ZDA, je zgradil spiralni stolp, v katerem oziroma na katerem je mogoče brati in se sproščati v objemu narave.

Za oblikovalca, ki je v času pred pandemijo razstavljal po vsem svetu, se je v zadnjem letu življenje ustavilo in nenadoma je bil prikovan na svoj dom. Namesto malodušja pa je znova vpregel svojo ustvarjalnost in ustvaril Biblio-Pavilion, prostor, kamor lahko on in njegova družina pobegnejo pred zasloni računalnikov, telefonov in televizije ter se zatopijo v branje.

"Želel sem ustvariti prostor, kjer se lahko potopiš v vzporedno resničnost tiskanih črk," je povedal o tri metre visoki zgradbi, ki jo je zgradil povsem sam, z materialom, ki ga je mogoče kupiti v vsaki gradbeni trgovini, in osnovnim električnim orodjem.

"Koronavirus je prinesel nepričakovano priložnost, da se vrnemo k osnovnim aktivnostim, kot je ročna gradnja. Ta je lahko daleč od tehnične popolnosti," je dejal, "ta čas pa lahko izkoristimo, da skozi branje na novo razmislimo o sebi in se nato osredotočimo na boljši jutri."

