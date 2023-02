Kam na praznični dan po brezplačen odmerek kulture?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob kulturnem prazniku javni zavodi in številne kulturne organizacije pripravljajo pester program, številne kulturne ustanove po državi pa na današnji dan omogočajo brezplačen obisk. Osrednja prireditev bo pred Prešernovo rojstno hišo v Vrbi.

Vrba v Žirovnici je rojstni kraj največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna, zato njen kulturni utrip bije najhitreje ravno 8. februarja, na dan državnega kulturnega praznika. To je dan, ko oživijo prav vse vasi v Žirovnici, kar lahko preverite na tradicionalnem pohodu po Poti kulturne dediščine Žirovnica, menda najstarejši tematski poti v Sloveniji, ki vabi v rojstne hiše velikanov slovenske kulture. Odkrijte razglede, ki so jih navdihovali, in zbirajte žige v pohodnikovi knjižici, predvsem pa ne zamudite osrednje slovesnosti pri Prešernovem spomeniku v Vrbi.

Kaj kulturnega ponujajo drugod po Sloveniji? Preverite:

Ljubljana

Na Prešernovem trgu v Ljubljani bo med 12. in 14. uro potekal tradicionalni 37. recital Prešernove poezije. Članice in člani Združenja dramskih umetnikov Slovenije - igralke in igralci iz vseh slovenskih poklicnih gledaliških hiš, samostojni ustvarjalci na področju kulture in študentje dramske igre na AGRFT - bodo z recitiranjem Prešernovih pesmi počastili slovenski kulturni praznik. Opoldansko branje poezije bo tudi v Novi Gorici in Mariboru.

V Narodni galeriji ob slovenskem kulturnem prazniku vabijo k ogledu najbolj znanih umetnin v stalni zbirki, ki si jo bo mogoče ogledati brezplačno, prav tako tudi stalno razstavo del Zorana Mušiča. V ljubljanski Mestni galeriji si lahko ogledate razstavo Mitje Ficka in Marka Jakšeta Z neba v nebo. Zadnje vodstvo po razstavi z umetnikom Mitjo Fickom bo ob 17. uri. Prost vstop bo tudi v Narodni muzej Slovenije.

V Mestnem muzeju Ljubljana so med 10.30 in 17.30 na vsako uro pripravili polurna vodstva po razstavi Plečnik: metropola, kraj, vrt. Ob 15., 16. in 17. uri v sklopu LUV festa v organizaciji Turizma Ljubljana poteka Ljubezen do..., brezplačno doživljajsko vodstvo po razstavi Ljubljana. Zgodovina. Mesto., ob 17. uri pa bo odprtje razstave Skrivnostni grob brez trupla: emonska grobova iz Argentinskega parka.

Na Ljubljanskem gradu so pripravili pester kulturni program z brezplačnimi vodenimi ogledi, na katerih vam bodo grajski vodniki zaupali številne zgodbe, ki so se skozi stoletja stkale za grajskimi zidovi. Za najmlajše so ogled začinili z interaktivno dogodivščino Pridruži se Zmajski druščini, družbo pa jim bo tega dne delal tudi najstarejši grajski prebivalec – ljubka podgana Friderik. Na osrednji kulturni praznik si boste lahko vsi obiskovalci brezplačno ogledali stalne razstave Slovenska zgodovina, Grajsko orožje in Lutkovni muzej, kratki film o zgodovini gradu v Virtualnem gradu ter se povzpeli na Razgledni stolp.

V Stekleni dvorani Lili Novy v Cankarjevem domu se bo ob 18. uri začelo branje novih članic in članov DSP. Po uvodnem pozdravu predsednika DSP Dušana Merca in ob moderaciji pesnice Mete Kušar bodo nastopili Lidija Golc, Aleš Jelenko, Marjan Žiberna, Zoran Predin in Alenka Spacal. Na Prešernov dan bo zazvenela poezija, potopili se bomo v zgodbo o psihoterapevtu iz romana Dedič ter se podružili s Plastelinčico in časopisom.

Kranj

Ena najbolj prepoznavnih prireditev ob kulturnem prazniku je nedvomno Prešernov smenj v Kranju, ki bo ulice oživil tudi letos. Pred Prešernovim gledališčem bodo nastopi pevskih zborov in recitacije, za krepčilo pa bo skrbela Prešerna kuhna. Na Glavnem trgu pri vodnjaku bodo med 11. in 15. uro nastopi folklornih skupin ter dela ekipe muzikala Povodni mož, ob 16. uri pa nastop začne Vlado Kreslin.

Za obiskovalce bo odprtih tudi več kranjskih kulturnih hramov, ki bodo na ogled postavili svoje bogate vsebine. Obiščite Prešernovo hišo, Mestno hišo in Grad Khislstein, kjer je na ta dan vstop brezplačen, v Galeriji Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost bodo odprli fotografsko razstavo Toneta Stojka, ki je portretiral letošnje Prešernove nagrajence, v Prešernovem gledališču pa prirejajo vodene oglede.

Maribor

Pokrajinski muzej Maribor ob letošnjem kulturnem prazniku od 10. do 18. ure omogoča brezplačen ogled stalne razstave, po kateri ob 10. in 16. uri prirejajo voden ogled. Ob tem si lahko obiskovalci ogledajo tudi občasno razstavo Vino naše vsakdanje. Od 11. do 18. ure bo dan odprtih vrat tudi v muzeju najstarejše trte na svetu.

V Grajski kavarni ob 17. uri prirejajo recital mladih literatov, na katerem se bodo predstavili zmagovalci literarnega natečaja Prve gimnazije Maribor, med 18. in 19. uro pa se bodo pred odprtim mikrofonom predstavili še neuveljavljeni poeti in vsi, ki bodo želeli javno prebrati pesem ali dve.

V Umetnostni galeriji Maribor, kjer si lahko ogledate aktualne razstave: Saša Dev, arhitekt v UGM, prodajno razstavo Trakovi umetnika Milana Ketiša v UGM Šopu, razstavo Fredy Koschitz in družinske vezi v UGM Kabinetu ter razstavo Odpiranja, ki jo predstavlja Borut Popenko v UGM Studiu. Do 18. ure je mogoč samostojni ogled razstav z natisnjenim vodnikom, ki ga prejmete na blagajni galerije, ob 18. uri pa se pridružite umetniku Ludviku Pandurju, ki bo ob tej priložnosti podpisoval izvode težko pričakovane monografske publikacije slikarja.

Svoja vrata obiskovalcem odpira tudi Sinagoga Maribor, kje si lahko obiskovalci ogledajo aktualne razstave, dan odprtih vrat pa bo med 9. in 18. uro tudi v mariborskem Muzeju narodne osvoboditve z javnimi vodstvi ob vsaki polni uri.

Celje

V Celju bo na kulturni dan prost vstop v Muzej novejše zgodovine in Pokrajinski muzej Celje, prost vstop bo tudi na Stari grad, v Galerijo sodobne umetnosti in Likovni salon.

Odpravite se lahko na brezplačno vodenje po mestu, med katerim bodo udeleženci ugotovili, da se celjske ulice bohotijo s spomeniki, ki so posvečeni književnim ustvarjalcem

Med 11. in 12. uro bo v Muzeju novejše zgodovine odprti oder, ki ga bodo letos posvetili predvsem pesniku Karlu Destovniku – Kajuhu, čigar leto letos obeležujemo.

Novo mesto

Dolenjski muzej Novo mesto 8. februarja vabi na dan odprtih vrat, ko si bo mogoče vse njihove stalne in občasne razstave ogledati brezplačno. Muzej bo odprt med 9. in 18. uro, v tem času pa se bo v njihovih prostorih, vključno z Jakčevim domom, zvrstilo pet javnih vodstev, dve delavnici in prikaz restavriranja.

Turistično informacijski center Novo mesto v sodelovanju z Dolenjskim muzejem in lokalno turistično vodnico Marjano Trščinar Antić na kulturni praznik ob 15. uri pripravlja brezplačno vodenje po mestu z naslovom Po Lamutovih sledeh. Izhodišče sprehoda po mestu bo Glavni trg.

Kostanjevica na Krki

V Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki bo od 10. do 18. ure prost vstop, ob 11. uri bodo odprli razstavi Bogdan Borčić & Gustav Gnamuš: V dialogu in Upor 1573-2023, ob 15. uri napovedujejo vodstvo po razstavi Transformacija lesa s kustosom Miho Colnerjem, ob isti uri bo tudi ustvarjalnica – Monotipija – raziskovanje unikatnih odtisov z Aljo Fir in Ljiljano Čuček.

Škofja Loka

Na slovenski kulturni praznik s pisanim programom vabijo tudi v Škofji Loki, v Loškem muzeju vabijo na voden ogled razstave Nič nam ne morejo sovražne vojne! 1. svetovna vojna na Loškem s kustosi razstave in direktorico muzeja. V popoldanskem času vabijo h kaminu v naši Muzejski dnevni sobi, kjer bodo kustosi predstavili izbrane zanimivosti iz njihovih zbirk in depojev, v družbi etnologinje pa si lahko ogledate še Škoparjevo hišo na grajskem vrtu.

Vabijo tudi v Galerijo Ivana Groharja na voden ogled razstave Janez Pelko: Zatemnjena razodetja z umetnikom in kustosom razstave Boštjanom Sokličem, voden ogled del Franceta Miheliča ter razstave umetnikov Združenje umetnikov Škofja Loka Zbirka v nastajanju v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči na Spodnjem trgu, prav tako v družbi kustosa Boštjana Sokliča.

Nova Gorica

Tudi v Goriškem muzeju želijo ob kulturnem prazniku svoje zbirke in razstave čim bolj približati javnosti, zato vabijo vse, da jih brezplačno obiščejo in se udeležijo vodenih ogledov, ob 14. uri vodenega ogleda muzejske zbirke Pristava, ob 15. uri pa muzejske zbirke Kolodvor.

Na praznično sredo vabijo tudi na Grad Kromberk, ki bo odprt od 10. do 18. ure, na ogled pa sta razstava GO*S50–60, mesto in prebivalci v 50. in 60. letih in stalna muzejska zbirka. Prav tako bodo na stežaj odprta vrata Vile Bartolomei v Solkanu od 15. do 19. ure. V pritličju lahko odkrivate NePozabljene predmete, v prvem nadstropju se med filmskimi plakati zavrtite v svet sedme umetnosti, v drugem nadstropju pa se čas zavrti v bolj oddaljeno zgodovino in skozi stalno zbirko Ohraniti preteklost, ustaviti čas za danes in jutri spoznate dejavnost konservatorjev restavratorjev.

Koper

Pokrajinski muzej Koper vabi, da si na Prešernov dan brezplačno ogledate njihove zbirke ali se udeležite organiziranih dejavnosti. Brezplačen je ogled arheološke, umetnostne in kulturnozgodovinske zbirke ter občasnih razstav v palači Belgramoni Tacco, pa etnološke zbirke v etnološkem oddelku muzeja, v Muzejski galeriji je brezplačen ogled gostujoče interaktivne razstave Moj rojstni dan.

Ptuj

Na Ptuju bodo v Miheličevi galeriji ob 11. uri odprli razstavo Preplet čutnosti in (ne)minljivosti življenja v risbah in grafikah Franceta Miheliča, ki si jo bo mogoče do 16. ure ogledati brezplačno, prav tako bo prost vstop na razstavo grafične zbirke Luigija Kasimirja. Na kulturni praznik bo prost vstop tudi na Ptujskem gradu, kjer si lahko brezplačno ogledate muzejske zbirke.

Murska Sobota