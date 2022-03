Kako dobro poznate mo(go)čne ženske? #nagradni kviz

Marec je mesec, posvečen ženskam. S seboj prinaša lepo priložnost, da se spomnimo na uspehe in dosežke žensk, ki so, kljub mnogo stereotipom in oviram, neustrašno na plano spustile svoje misli, talente, strasti, znanja in sposobnosti ter se z velikimi črkami zapisale v zgodovino svojih držav in skupnosti.

Kakšno pa je vaše znanje in ozaveščenost na tem področju?

Toktrat smo za vas pripravili poučen kviz, v katerem lahko preizkusite svoje znanje ter se potegujete za privlačne nagrade.