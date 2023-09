Digitalne kulturne sledi: igrifikacija v galeriji

Začenja se nova galerijska sezona. Galerija likovnih samorastnikov Trebnje vanjo vstopa s številnimi novostmi: med njimi so virtualni sodelavec z zabavnimi preizkušnjami, inovativne delavnice za učence, s katerimi bodo privabljali mlajše generacije, in edinstveni galerijski spominki.

Z Virtualnim vodnikom GLST s pomočjo svojih telefonov vstopite v svet samorastniške umetnosti. Foto: Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

V trebanjski galeriji, ki je že več kot pol stoletja osrednja ustanova za proučevanje naivne in samorastniške umetnosti v Sloveniji, so pridobili virtualnega vodnika. To je Samo Rastnik, boem in navdušenec nad umetnostjo, ki oživi ob pomoči pametnega telefona ali tablice. Obiskovalke in obiskovalce prek ugank spodbuja, da odkrivajo manj znane podrobnosti izbranih del. Detektivska pustolovščina s Samom Rastnikom ne poteka le v galeriji, ki deluje od leta 1971 (v njenem arhivu pa je več kot 1.400 del umetnikov iz 42 držav), ampak tudi v bližnjem Parku likovnih samorastnikov s številnimi razstavljenimi kipi.

Samo Rastnik ni le lik, ampak tudi ustvarjalec vsebin, ki poglede privlači tudi z zanimivimi zapisi na svojem blogu. Med drugim je nedavno delil utrinke iz zakulisja Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov, ki vsako leto v juniju v Trebnjem gosti izbrane umetnike. Spoprijateljil se je z njimi, si širil besedni zaklad in ustvaril nove umetniške povezave, tudi z letošnjo nagrajenko, ukrajinsko ustvarjalko Marii Kozyrenko. Kar nekaj digitalnega črnila je virtualni vodnik prelil tudi na temo spajanja umetnosti in tehnologije, pri katerem – ob nekaj pasteh – vidi velike možnosti za navduševanje novih generacij. To je med prvimi obiskovalkami potrdila tudi osemletna Mia, članica blogerske družine 2many4granny. S Samom Rastnikom je spretno vijugala po galerijskih sobah in spoznala različne umetniške tehnike, izkušnjo pa primerjala s sobami pobega, ki jih ima zelo rada.

Samo Rastnik vabi na digitalno izkušnjo. Foto: Galerija likovnih samorastnikov Trebnje Na bližnje šole se bo to jesen odpravil del galerijske ekipe ter z učenci ob ustvarjanju odkrival značilnost samorastništva; najmlajši pa lahko ob vsakem obisku galerije prejmejo košček posebne sestavljanke z zabavnimi likovnimi nalogami, ki jih lahko opravijo tudi v vrtcu.

Pedagoški program bodo v galeriji nadgrajevali s tematskimi vodenji (namenjena so spoznavanju galerije, vrednotenju likovnih del in odkrivanju njihovih zgodb) in raznovrstnimi aktivnostmi, med katerimi je tudi sklop delavnic Naivna umetnost v digitalnem okolju. Gre za prepletanje umetnosti in tehnologije oziroma ustvarjanja na področju kiparstva, fotografije in oblikovanja ter 3D-tiska. Inovativni izdelki udeležencev prvih delavnic v začetku leta so bili del potujoče fotografsko-kiparske razstave Gradniki celote.

Ob tem pa so nastali tudi edinstveni galerijski spominki z dodano vrednostjo oziroma posebno funkcijo. Obiskovalcem so tako na voljo: čopič kot knjižno kazalo, slikarsko stojalo kot držalo za mobilnik ter slikarska paleta kot ustvarjalni pripomoček za razvoj kreativnosti.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Gre za pridobitve v okviru projekta Virtualna Galerija likovnih samorastnikov Trebnje: kulturna dediščina v obogateni resničnosti (VGLST), ki se po približno dveh letih končuje in ki je sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ukrep LEADER.

Inovativne pristope za boljšo izkušnjo obiskovalcev in za privabljanje mlajših generacij so ob poglabljanju v dobre prakse, antropološke in sociološke vidike ter skupinskem delu potrdili tudi udeleženci pomladanskega strokovnega dogodka v galeriji, poimenovanega Najstniki v (kratkem?) stiku s kulturno dediščino.

Del predlaganih rešitev so v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje že vpletli v dogodek ob koncu poletja, Dan dogodivščin s Samom Rastnikom. Z njim so se udeleženke in udeleženci podali na lov na zaklad, se preobrazili v umetnike in se pomerili v znanju o trebanjski galeriji. Ta bo v prihodnje, z raznovrstnimi dogodki, vodstvi, programi, koncerti in presenečenji še bolj zanimiva za obiskovalke in obiskovalce.

Avtor članka: Luka Bregar.

Vabljeni, da se o tem prepričate tudi sami. Najdete jih na Golievem trgu 1 v Trebnjem.

Foto: Galerija likovnih samorastnikov Trebnje