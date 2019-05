Brezplačen ogled Plečnikove hiše

Oglasno sporočilo

Ob sprehodu skozi Ljubljano ne morete spregledati množice ureditev in arhitekturnih stvaritev slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika. Arhitekt, rojen v Ljubljani in v stroki podučen na Dunaju, je v Pragi pridobil pomembno ustvarjalno širino, ki jo je ob prihodu v rodno Ljubljano spretno udejanjil in ustvaril fenomen, ki mu danes pravimo Plečnikova Ljubljana. Marsikatera ideja se mu je porodila prav v njegovem domu, v hiši v Trnovem, ki je danes urejena kot muzej in je bila leta 2009 razglašena za spomenik državnega pomena.

Plečnikova hiša, med letoma 1921 in 1957 dom slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika, je kot muzej odprta od leta 1974 in omogoča intimni vpogled v Plečnikov ustvarjalni svet. V letih 2013–2015 je hiša s pomočjo evropskih sredstev doživela celovito konservatorsko, restavratorsko in arhitekturno prenovo, po kateri je prvič v celoti dostopna obiskovalcem.

Poleg arhitektovega originalno ohranjenega domovanja hišo dopolnjujejo muzejska postavitev o Plečnikovem opusu in življenju, vzpostavljen je študijski center, urejeni so tudi prostori za občasne razstave in predstavitveno-izobraževalne programe. Ogled hiše je zaradi svoje izjemnosti in občutljivosti mogoč samo s strokovnim vodstvom, ki je prilagojeno različnim starostnim skupinam ter za večje skupine omejeno na sedem oseb hkrati, kar ustvarja intimno izkušnjo in vpogled v arhitektovo življenje. To si lahko brezplačno privoščite 18. maja, ko bodo svoja vrata odprli od 10.00 do 18.00 v okviru kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2019. Z njo želijo v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko skupaj s projektnimi partnerji pokazati, da lahko rezultate projektov evropske kohezijske politike vidimo na vsakem koraku.

Če boste v soboto, 18. maja, zakorakali po Plečnikovem vrtu in domovanju ali se sprehodili po Ljubljani s kustusinjo, jih boste zagotovo videli. Da je bila celovita prenova za Plečnikovo hišo izjemno pomembna, saj je s tem postala izhodiščna točka za raziskovanje Plečnikove Ljubljane, poudarja Blaž Peršin, direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljane, ki skrbi za delovanje Plečnikove hiše. "Plečnik postaja prepoznavna blagovna znamka Ljubljane in Plečnikova hiša s svojimi kakovostnimi programi izhodišče za spoznavanje arhitektovega dela," je dejal ob prejemu nagrade EVROPSKE UNIJE ZA KULTURNO DEDIŠČINO/EUROPA NOSTRA 2018. Ob tem dodaja: "Poznamo več mest po Evropi, ki se ponašajo z antično, srednjeveško, baročno, secesijsko, modernistično arhitekturo, vendar je Ljubljana prav zaradi Plečnikove stvariteljske moči specifična, unikatna zgodba o vplivu posameznika – arhitekta, ki se ni oziral na modne trende časa in je ustvarjal svojo posebno, brezčasno poetiko."

