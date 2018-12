Že štiri stoletja nas spremlja ob najlepših trenutkih

Že odkar so si v 17. stoletju prvič nazdravili s kozarcem penine, ta peneča vina ostajajo simbol razkošja in elegance, ki si jih za razliko od nekdanjih plemičev lahko privoščimo kadarkoli v letu in ob katerikoli uri. Kozarček kot čipke elegantnih mehurčkov se prileže ob vsaki priložnosti.

Za vsako priložnost lahko poiščemo primerne mehurčke

Ko uživamo v živahnih mehurčkih šampanjcev in penin, uživamo tudi v zgodbah velikih vinarjev, ki so s svojo žlahtno kapljico vedno ob nas – ko slavimo rojstvo, poroko, novo leto, rojstne dneve, obletnice in druge velike dogodke. Z vrhunskim šampanjcem ali penino bomo pomemben dogodek obeležili na nepozaben način.

Praznovanja ob koncu leta so odlična priložnost, da se izkažete z vrhunskim penečim šampanjcem, ki bo zaznamoval uspešen začetek leta.

Kaj je šampanjec in kaj penina?

Kakšno protislovje! Tako raznovrstna vina, kot so šampanjci, ki jih lahko uživamo ob vsakem trenutku ob vsaki jedi, hkrati pa takšna tehnično zapletena priprava.

Začetek pridelave penečih vin sega v 17. stoletje, ko naj bi menih Dom Pérignon prvič po naključju pridelal šampanjec. Pravzaprav si je zelo prizadeval, da bi ugotovil, kako spraviti mehurčke iz vina.

Poimenovanje šampanjec lahko uporabljamo le za peneča vina iz francoske pokrajine Šampanja (Champagne), vse drugo so penine oziroma italijansko spumante, nemško Sekt ali Schaumwein, špansko cava, angleško sparkling wine ali naša penina. Tudi v Franciji so vsa peneča vina zunaj Šampanje poimenovana cremant ali pa vin mousseux.

Penino je mogoče pridelati na tri različne načine, in sicer po klasični oziroma šampanjski, charmat ali tankovski in transverzni metodi. Največkrat se uporabljata prvi dve metodi. Šampanjec je lahko pridelan le po klasični metodi, penine pa po klasični ali charmat metodi. Ne glede na metodo vsa peneča vina potrebujejo dve fermentaciji. Po primarni fermentaciji nastane tako imenovano osnovno vino, dodajo mu vrelni liker (liqueure de tirage), ki vsebuje sladkorje in kvasovke.

Glavna razlika med obema glavnima metodama je mesto sekundarne fermentacije. Pri klasični metodi sekundarna poteka fermentacija v steklenicah iz debelejšega stekla. Po dodatku vrelnega likerja buteljko zaprejo s kovinskim zamaškom in jih postavijo v stojala. Pustijo jih ležati določen čas, potem pa je treba odmrle kvasovke odstraniti. Dodajo sladilni liker (expedition liqueur), ki vsebuje vinski mošt in sladkor.

Po charmat ali tankovski metodi pa sekundarna fermentacija poteka v visokotlačnih jeklenih tankih, kjer se odvija sekundarna fermentacija. Pri fermentaciji nastaja ogljikov dioksid, ki ostane v vinu. Postopek traja od šest do devet mesecev. Metoda charmat je hitrejša in cenejša v primerjavi s klasično, saj ne vključuje potresanja in obračanja steklenic. Ko vino prefiltrirajo, da odstranijo kvasovke, dotočijo sladilni liker, napolnijo steklenice in zaprejo.

Kulinarični poligloti

Šampanjci so kulinarično gledano izjemno vsestranski. Najprej nanj pomislimo kot na aperitiv. Še posebej dobro se ujame s prekajenim lososom, prekajenim mesom, različnimi morskimi jedmi, med drugim tudi s sušijem. Seznam se tukaj ne zaključi. Postrežemo ga lahko tudi ob bogatih maslenih kremah, pečenem piščancu in vseh vrstah sirov. Obožujemo ga ob čokoladi in sadnih sladicah. Šampanjec je ena redkih alkoholnih pijač, ki jo lahko uživamo ob zajtrku in na večerni zabavi.

Vrhunski šampanjci svetovnih hiš

Uradni vinar angleškega dvora

Francoske zvezde med šampanjci: Delamotte Blanc de Blancs 2008, Pol Roger Reserve brut, Charles Heidseck 2006 brut millésimé in Serge Mathieu 2009, brut. Pol Roger je znamenita vinska hiša iz francoske Šampanje, ki vsako leto izdela 110 tisoč zabojev šampanjca. Kot uradni dobavitelj šampanjcev za angleško kraljevo družino je imela hiša to čast, da so si svatje na poroki Meghan Markle in princa Harryja nazdravljali s šampanjcem Pol Roger Reserve NV. Med njihovimi znamkami pa je najbolj zanimiv gotovo šampanjec Sir Winston Churchill 2006, ki je narejen po okusu Winstona Churchilla. Bil je velik ljubitelj šampanjcev Pol Roger in njegov rek je postal že legendaren: "Moj okus je preprost, ni me težko zadovoljiti z najboljšim."

Ko je leta 1965 britanski državnik umrl, je hiša Pol Roger v Veliko Britanijo poslala pošiljko Churchillovih najljubših steklenic, označenih s črnim žalnim trakom. Šampanjec Cuvée Sir Winston Churchill so predstavili leta 1984.

Prodajo vse, ne glede na vrtoglave cene

Šampanjska hiša Salon je skupaj s svojo sestrsko hišo Delamotte peta najstarejša vinska hiša v regiji. Kritiki vina Salon in Delamotte plasirajo zelo visoko, kot eno najboljših nakupov v tej izrazito vinski regiji. Steklenice Salon so velika dragocenost, saj na trg pošljejo približno 60 tisoč zabojev. V vinskih kleteh zbirateljev izginejo, ne glede na njihovo ceno, ki lahko dosega vrtoglave zneske. Njihov slogan je "Wines with power and finesse" (Vina z energijo, močjo in finostjo). In prav takšni so njihovi šampanjci, elegantni in veličastni. Sorti chardonnay in modri pinot, ki ju uporabljajo za svoje šampanjce, rastejo na najboljših legah v Šampanji (grand cru in premier cru).

Lahkotna vina enega najstarejših vinarjev

Serge Mathieu je majhna vinska hiša, ki vse naredi sama, in to že od leta 1760. Veliko truda vlaga v to, da grozdje oberejo, ko je optimalno zrelo. V vinski kleti poskušajo ohraniti kar največ osebnosti in okusa grozdja, kar jim uspeva z nežno vinifikacijo in temeljitim razmislekom. Njihove tehnike so tradicionalne, toda vsaka stopnja procesa pridelovanja vina stremi k temu, da se ohranja poln sadni okus, in sicer tako, da se nežno prilagajajo vsaki situaciji. Uporabljajo malo žvepla, naravno stabilizacijo, lahkotno filtriranje in doziranje. Prav ta "lahkotni" pristop preprečuje, da vino postane nestabilno. Za vina uporabljajo zelo dolgo staranje v kleteh, kar je izjemno redko za manjše proizvajalce (izdelajo približno 100 tisoč steklenic) in kar jim omogoča, da ohranjajo minimalni nivo doziranja, s čimer ohranjajo čistost vinskih arom.

Vinar, zvezda in navdih

Charles Heidsieck se je rodil v vinarsko družino in je svojo vinsko hišo ustanovil leta 1851, star šele 29 let. Ustvaril je šampanjce močnih karakterjev in arom, ki odsevajo njegovo življenje. Bil je karizmatična oseba, ki so jo oboževali poznavalci, francoski in tuji novinarji. Sledili so mu na vsakem koraku. Ni se omejeval le na Francijo, želel je osvojiti svet, in ko je začel poslovati tudi v ZDA, so se v visoki družbi skoraj dobesedno tepli, kdo ga bo povabil na zabavo, njega osebno in njegov šampanjec, ki je kmalu dobil novo ime Šampanjec Charlie.

Po njegovi zgodbi so posneli celo TV-film Champagne Charlie, v katerem igra Hugh Grant (1989), posvetili pa so mu celo pesem:

Slovenske penine

Decembra se prodaja penečih vin zelo poveča in tudi za ljubitelje slovenskih penin je v spletni prodajalni eVino na voljo veliko etiket, ki bodo navdušile največje poznavalce. Nekatere slovenske penine so brez težav prodrle med svetovno elito, kar dokazujejo številna prestižna odlikovanja. Na slovenskem trgu vsako leto predstavijo več kot 200 slovenskih penečih vin. Pridelujejo jih v Brdih, na Obali, Krasu, Bizeljskem, Štajerskem, v Prlekiji in Pomurju. Prvo slovensko penino so prodali leta 1850, prihajala je iz radgonske kleti.

Strokovnjaki največje spletne prodajalne vina eVino za letošnja slavja priporočajo naslednji izbor slovenskih penin:

Slovenske kraljice penin: Goriška Brda Bagueri Brut (klasična metoda), Gašper Penina 2016 (metoda charmat, suho), Spirito 2013 Dolfo extra brut (klasična metoda). Gašper penina je lahkotna, sveža in predvsem zelo pitna. Pridelana je izključno iz sorte chardonnay z drugim vretjem v tanku, torej po metodi charmat. Posebna tehnika omogoča izjemno naravno pridelavo in ohranjanje primarnih vonjav. Okus je živ, lepo zaokrožen, kar to penino naredi zanimivo za kombinacije z lahkotnejšo hrano ali kot aperitiv.

Gašper penina je najbolj prodajana penina eVina, decembra je na voljo po akcijski ceni 6,15 evra.

Bagueri Brut iz vinske kleti Goriška Brda je penina kompleksne in zapeljive arome suhega sadja s kančkom kruhove skorje in citrusovimi notami. Jasna, elegantna in aromatična svežina. Kljub inovativnemu slogu ostaja zvesta harmoničnemu šarmu sort, ki zaznamujeta vse najboljše klasične penine – chardonnayu in modremu pinotu. Rebula penini vdahne še prepoznaven briški karakter. Sekundarna fermentacija je potekala v steklenicah. Bila je najbolje ocenjena na letošnjem 5. Salonu penečih vin.

Bagueri Brut je v vinoteki eVino na voljo po 13,20 evra.

Spirito, Dolfo 2013 je edinstven primer slovenske penine, saj je presežek v vseh pogledih, čeprav je prav minimalizem njen največji atribut. Drobni mehurčki nakazujejo dolgo zorenje na kvasovkah, arome pečenega kruha, zrelega belega sadja, začimb, kutine in malenkost eksotičnega sadja dajejo tej penini izjemno širino. Narejena je po klasični metodi in velja za eno največjih vinskih presenečenj iz Slovenije v zadnjih desetih letih. S svojim okusom prepriča še tako zahtevne pivce penečih vin.

Spirito, Dolfo 2013 je v vinoteki eVino na voljo po 19,90 evra.

Veličastnost penin poudarimo s pravimi kozarci

Penine in šampanjci šele v pravem kozarcu res pridejo do izraza. Kozarci Riedel poudarijo vse najboljše karakteristike vin.

Nesporna avtoriteta na področju izdelave vinskih kozarcev je podjetje Riedel Crystal, ki se že od leta 1756 ukvarja z izdelavo kozarcev. Lastniki podjetja se zavzemajo za ohranjanje vinske kulture. Kozarci Riedel pa so namenjeni prav določenemu vinskemu stilu, zato so nekaj posebnega.

Guru napoveduje nov trend kozarcev

Predsednik uprave podjetja, Maximilian Riedel, predstavnik enajste generacije lastnikov podjetja Riedel, je napovedal "vojno" ozkim kozarcem za šampanjec. Guru steklarske umetnosti uvaja pomembno novost: "Šampanjec je vino, zato ga moramo obravnavati kot vino in mu dovoliti, da v kozarcu s širokim robom razvije vse arome. Ozki kozarci nam ne omogočajo toliko užitkov ob aromatičnih spojinah šampanjca."

Kozarci iz delavnice Riedel, ki jih priporočamo za pitje šampanjcev in penin:

Champagne, Fatto a mano: višina: 250 mm, volumen: 445 cm3.

Fatto a mano (ročno izdelano) je nova kolekcija kozarcev z barvnimi peclji in bazami, ki so ročno izdelani z uporabo tradicionalnih beneških tehnik, kombiniranimi s tehnologijo 21. stoletja. Kozarce Fatto a mano odlikujejo tipične lastnosti Riedlovih kozarcev: raznolikost, tanko razpihovanje, so nepečeni in imajo tanke peclje. Posebna izdaja kozarcev Fatto a mano z zavitim pecljem je na voljo v elegantni črno-beli barvi, ki od mojstra zahtevajo posebne veščine in popolno natančnost.



Končni izdelek vas bo očaral z barvito estetiko in različnimi vrstami čaš. Kozarci Fatto a mano spremenijo vsak požirek v praznovanje.