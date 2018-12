Kako podariti vino?

Včasih nismo povsem prepričani, ali bi za darilo oz. poslovno darilo lahko podarili tudi steklenico vina. Če se zavemo, da z vinom podarjamo košček narave določenega vinorodnega okoliša, bo odločitev enostavnejša. Pa to še ni vse. V steklenici vina se skriva ogromno vinogradnikovega in vinarjevega znanja, ki vsako steklenico vina oplemeniti s svojo zgodbo.

Vino nas povezuje in spremlja na pomembnih življenjskih prelomnicah, zato ima za nas veliko čustveno vrednost. V sebi nosi noto prijateljstva in zaupanja. Zato je primerno tudi kot poslovno darilo, saj z njim sporočamo, da si še naprej želimo skupaj ustvarjati uspešno poslovno zgodbo.

TOP tri vina za darilo Gašper, Penina – Lahkotna, sveža in zelo pitna penina, ki je na letošnjem Decanterjevem ocenjevanju prejela 90 točk in srebrno nagrado. V decembru v akciji, cena v akciji 6,15 evra. Posestvo Burja, Zelen 2017 – ponos Vipavske doline in čudovito srednje aromatično sveže vino. Cena 10,90 evra. Gašper, Malvazija - Dama belih sort, ki diši po pomladi. Arome spominjajo na belo cvetje, limeto in grenivko. Sveža in lahkotna, a še vedno dovolj resna, da se ob ribi dobro počuti. Pridelana je bila iz starejših in redkih vinogradov Malvazije v Goriških Brdih in nagrajena s srebrno Decanterjevo medaljo in 92 točkami. Cena 7,99 evra.

Poklonimo se medsebojnemu odnosu

Ideja, da vino podarjamo samo takrat, ko nimamo boljše ideje, je že malce zastarela, saj z vinom podarimo zgodbo.

Izbrani osebi s podarjenim vinom izkažemo spoštovanje in se na tak način poklonimo medsebojnemu odnosu, ki ga želimo gojiti z njo. Zato se izbire vina, ki ga želimo podariti, ne smemo lotiti na hitro in površno, saj želimo z izbranim vinom obdarovanca razveseliti in mu prižgati iskrico v očeh.

Ko podarimo steklenico vina, povejmo nekaj o vinorodnem okolišu, iz katerega prihaja vino, mogoče celo kaj o vinarju.

Ob povabilu na večerjo gostitelju lahko podarimo splošno priljubljene vrste vina, kot sta Charodnnay, Rebula, Cabernet Sauvignon.

Ob posebnih priložnostih pa že moramo poznati vsaj okus in življenjski slog obdarjenca. Vedeti moramo vsaj to, ali ima rad bolj sladka ali suha vina, bela, rdeča ali penine.

Vino kot darilo izbiramo tudi glede na letni čas. Čas praznikov zato kar kliče po raznih peninah in vinih z močnejšim karakterjem.

Ali ne veste, katero vino bi bilo pravo za vašega obdarjenca? Dovolite, da vam svetujejo strokovnjaki za vino. Njihovo priporočilo vam bo močno olajšalo odločitev.

Najboljša vina za praznična darila

Veliko nepozabnih večerov bomo preživeli v dobri družbi prijateljev, družine in poslovnih partnerjev, zato je prav, da jih oplemenitimo z vrhunsko žlahtno kapljico.

Gašper Čarman in njegovo nagrajeno vino Sivi Pinot. Vina Gašper, ki jih je mogoče naročiti na spletni strani eVino, so vrhunska izbira za poslovna darila za prihajajoče praznično obdobje. Vina Gašper spadajo med bolj prepoznavne blagovne znamke tako v Sloveniji kot v tujini. To dokazujejo tudi številna priznanja, med katerimi je tudi zlata Decanterjeva medalja za vrhunski Sivi Pinot 2017. Avtor vinske blagovne znamke vina Gašper, Gašper Čarman, sicer tudi dvakratni prejemnik laskavega naziva "najboljši sommelier Slovenije", ima med ustvarjanjem vina pred očmi pivca, njegova pričakovanja in zahteve po dolgoročnem prijateljstvu z vinom. Zaveda se, da sta za kupca poleg kakovosti pomembna tudi prijazna cena in skrbno izdelan videz steklenice. Ko podarjamo steklenico vina, sta še posebej videz steklenice in oblikovna dovršenost etikete toliko bolj v ospredju, saj želimo poleg vrhunskega vinskega doživetja podariti tudi estetski užitek. Gašper Čarman sodeluje s 25 pridelovalci grozdja oziroma vinogradniki iz Goriških brd, od katerih odkupuje grozdje z 80 hektarjev vinogradniških površin.

Dobro vino zaživi šele v pravih kozarcih, kjer mu oblike kozarcev omogočajo, da lahko razvije polno aromo in se poudarijo njegovi okusi.

V tovarni kozarcev Riedel se že 260 let trudijo z razvijanjem kozarcev, ki uporabnikom zagotavljajo edinstveno izkušnjo pitja, pa naj gre za vodo, vino, pivo, viski ali pa vedno bolj trendovski gin.

V ponudbi eVino lahko najdete več kot 10 različnih linij kozarvcev Riedel. Vsaka od linij se ponaša z unikatno izvedbo in ponuja kozarce za rdeča, bela ter peneča vina.

Danes klasične ozke in visoke kozarce za penino nadomeščajo kozarci tulipanaste oblike, podobni tistim za belo vino, saj v njih lahko penina zaokroži in resnično razvije svoje okuse in vonje.

Lahko je vino, lahko je pa tudi kaj močnejšega

Med številnimi svetovno priznanimi znamkami žganih pijač spletne trgovine eVino je na voljo ogromno odličnih džinov, viskijev in tudi konjakov. Izmed več različnih, svetovno priznanih džinov bo z lahkoto izbrati pravega za vsakega resnega ljubitelja. Na voljo je tudi široka paleta tonikov Fever Tree, ki so po izboru najboljših svetovnih barmanov edina prava izbira med toniki.

Med najzanimivejšimi žganimi pijačami spletne trgovine eVino je zagotovo konjak Lot N°29 XO Exception znanega francoskega izdelovalca konjakov iz družine Tesseron, ki izdeluje konjake že od leta 1855.

Če niste povsem prepričani, ali vaš obdarjenec sploh uživa vino, podarite nekaj s poličke gurmanskih poslastic, kot so vrhunski suhomesnati izdelki ali oljčna vina. Tudi v teh dobrotah se skrivata slasten košček narave in simbol prijateljstva.