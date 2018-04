Tonik #1 po izboru najboljših svetovnih barov

Fever Tree je tonik, ki vam bo polepšal poletje

Prihaja čas prijetnih druženj na prostem, na domači terasi, na plaži ali v ohlajeni dnevni sobi. In prihaja čas osvežujočih koktajlov in pijač, v katerih bo prišla do izraza vrhunska mešanica okusov tonikov Fever Tree, ki so svoje mesto našli na vrhu lestvice najboljših svetovnih barov. Toniki Fever Tree so namreč že četrto leto zapored prejeli dve zelo pomembni nagradi No.1 Best Selling in No.1 Top Trending Tonic Water Brand. Blagovna znamka Fever Tree se je tako še bolj trdno pozicionirala kot vodilna in zaupanja vredna znamka, ki ji je uspelo ustvariti prvovrstno in edinstveno mešanico kakovostnih sestavin in okusov. Fever Tree je nedvomno pravi "trendsetter" na tem področju.

Kdo je najboljši prijatelj tonikov Fever Tree?

Fever Tree išče družbo tudi kot osnova najboljših koktajlov, kar so prepoznali najboljši barmani na svetu. Raznovrstne arome in poživljajoč učinek tonikov Fever Tee so odlična podlaga za eksperimentiranje s koktajli. In ravno pravilno ravnotežje edinstvenih okusov je skrivnost najboljših koktajlov. Tudi pri najpreprostejši pijači, kot je gin tonik, je izbira ključnih dveh pijač še kako pomembna.

Raznolikost okusov in svežine tonikov Fever Tree se odlično spoji z ginom in tako primeša priljubljeno pijačo, ki so jo izumili britanski vojaki v Indiji. Njen izum sega v 19. stoletje, njena priljubljenost pa je dosegla svetovne razsežnosti.

Zapomnite si: gin je dober toliko, kolikor je dober tonik, s katerim ga mešamo. Sestavine v nagrajenih tonikih Fever Tree so skrbno izbrane, tako da toniki odlično dopolnjujejo različne vrste okusov gina.

In kakšna je najboljša poletna osvežitev?

Osvežujoč in subtilno začinjen okus izpopolnjujejo lepo uravnotežene arome, ki se spojijo v neverjetno okusno pijačo. Ta bo dvignila vzdušje večera in na vaših brbončicah pustila spomin, ki vas bo spremljal še dolgo časa. To je recept za popolno osvežitev

Toniki Fever Tree so izpopolnjena mešanica neverjetne svežine in okusa, ki vas bo odpeljal v najbolj oddaljene kotičke sveta. Imajo delikatno aromo, premium okus in elegantne mehurčke, ki predstavljajo popolno sestavino mešanih alkoholih pijač, odlični pa so tudi kot samostojna osvežitev. Toniki Fever Tree so povsem naravni ter ne vsebujejo umetnih sladil, ojačevalcev okusa ali sredstev za konzerviranje, zato poiščite okus, ki vam ustreza, in si ga privoščite brez slabe vesti.

Toniki Fever Tree bodo nedvomno prava popestritev tega poletja in z vsakim okusom boste doživeli čisto novo potovanje, odvisno od tega, v katerem kotičku sveta so našli ključno sestavino zanj.

#Indian Tonic Water: začutite pristen utrip daljne Indije, ki se bo v vaših ustih spojil v aromah kinina, citronske kisline in mehke izvirske vode. Katerim ginom se najbolje poda: zaradi svojega nevtralnega okusa se prileže vsem vrstam gina. #Aromatic Tonic Water: to je tonik, ki vas bo že po prvem požirku odpeljal v Južno Ameriko. Mešanica okusov kardamoma, ingverja in pimeta je prava poživljajoča bomba, ki bo prebudila vse vaše čute. Katerim ginom se najbolje poda: najbolje se zliva z robustnimi okusi in močnimi brinovimi gini. #Mediterranean Tonic Water: mediteranska zelišča, fina eterična olja iz sicilijanskih limon in mandarine, ki so ustekleničene v tem toniku, so prava sredozemska poslastica. Tudi če boste v mestu, boste zaslišali šum morja v svoji bližini. Katerim ginom se najbolje poda: poudarite sredozemski temperament tega tonika z gini, ki so obogateni z aromami citrusov. #Elderflower Tonic Water: sofisticiran okus, ki ga odlikuje izjemna mešanica sladke grenčice in kinina. Katerim ginom se najbolje poda: poudarite elegantni okus tonika z gini, ki imajo posebno svežino na cvetlični osnovi. #Sicilian Lemon Tonic: tonik, ki ima močan pečat sicilijanskih limon, je prvovrstna razvada za poletne oddihe v dobri družbi. Katerim ginom se najbolje poda: sicilijanskim limonam se nedvomno najbolj poda bolj sladkoben gin.

Ste postali žejni? Pobrskajte po spletni trgovini evino.si in si že danes zagotovite pravo poletno osvežitev.

Gin tonik potrebuje zelo malo, da doseže popolnost, in samo kanček, da postane pravi polom okusov.

Sestavine:

Indian Tonik Water

50 ml gina

4 velike kocke ledu

olupek limete

Postopek:

Večji kozarec najprej napolnite z ledom, nato dodajte gin in na koncu še tonik. Na koncu dodajte še lupino limone, ki jo najprej podrsajte po robu kozarca, nato pa spustite v pijačo. Takoj postrezite, da bo okuševalec še začutil svežino okusov in poživljajočih mehurčkov tonika.

Izbrano kakovost tonikov Fever Tree so prepoznali tudi strokovnjaki. Na mednarodnem tekmovanju Drink International's 2018 Annual Brand Report je Fever Tree prejel kar dve nagradi: No.1 Best Selling in No.1 Top Trending Tonic Water Brand.

Z osvežujočim tonikom proti malariji

Ste vedeli, da so kinin, ki je glavna sestavina tonikov Fever Tree, dolgo časa uporabljali za zdravljenje malarije. Fever Tree nadaljuje to poslanstvo s posebno kampanjo, s katero sodeluje v boju proti malariji.

V aprilu bodo tako za vsako objavljeno fotografijo na Twitterju ali Instagramu, ki bo označena z označbama @FevertTreeMixers ali #MalariaMustDies, prispevali pet angleških funtov za organizacijo Malaria No More UK.