Zanimivi recepti za kuharje, ki želijo preizkusiti kaj novega

Kuhanje nam lahko predstavlja dobrodošel ventil za sproščanje po napornem dnevu, ko si v kuhinji damo duška in se prepustimo eksperimentiranju, uživanju v okusih in ustvarjanju jedi, za katere sploh še nismo slišali. Ponudba različnih receptov na spletu je tako bogata, da vsak dan lahko naredimo kakšno novost, s katero očaramo lačne jedce. A kljub temu se včasih znajdemo pred večno dilemo, kaj bi danes skuhali. Takrat moramo samo malce pobrskati po shrambi, zapreti oči in počakati, da se v naših mislih izriše ideja o tem, kaj bi radi jedli. Ko to ugotovimo, se ustvarjanje v kuhinji lahko začne.

Kadar imamo na mizi dalj časa več ali manj enak nabor jedi, se hitro naveličamo okusov, kar pomeni, da izgubimo tudi voljo do kuhanja, zato je preizkušanje novosti v kuhinji zares izjemno pomembno. Lahko se za en dan odločimo jesti vegansko ali pa enkrat na teden uvedemo neko novo sestavino. Tokrat vas vabimo, da skuhate nekaj zanimivega s kvinojo, semeni chia in rjavim rižem.

Univerzalni dodatek jedem kot navdih za odlične okuse

Za uspešno ustvarjanje okusov imamo vedno na voljo tudi zanesljivo pomočnico, s katero lahko hitro in zanesljivo pričaramo nekaj dobrega. Nanjo prisegajo kuharji z vsega sveta in čas je, da jo spet na novo spoznamo.

Dobra znanka Vegeta se je v vseh letih, odkar je prisotna v naših kuhinjah, močno spremenila in nadgradila. Postala je več kot dodatek jedem, postala je navdih, ki ohranja tradicionalne okuse in nas vabi tudi v najbolj eksotične dežele.

Vegeta je najbolj prodajan dodatek jedem v Evropi in najmočnejša blagovna znamka v Sloveniji. Gre za edinstveno mešanico začimb, obogateno z več vrstami sušene zelenjave, ki že več kot pet desetletij kraljuje v kuhinjah potrošnikov v več kot 40 državah sveta. Njeno kakovost potrjujejo številne nagrade in priznanja, predvsem pa številni zadovoljni kuharji, ki zaupajo Vegeti, saj vedo, da je narejena iz naravnih sestavin in da jim bo z njo uspelo pripraviti najrazličnejše okusne jedi – od omak do juh, enolončnic, jedi na žaru, zelenjavnih jedi do solat in ribjih dobrot.

Brezglutensko kosilo: puranova štruca s kvinojo

Kvinojo pripravljamo kot žitarice, čeprav gre za semena enoletne rastline amarant. Za pripravo hrane je povsem preprosta, ima veliko vlaknin in beljakovin. Z njo lahko nadomestimo riž in žita. Skuhamo jo tako, da za en del kvinoje uporabimo dva dela vode. Zavremo vodo in dodamo oprano kvinojo. Dušimo približno 20 minut.

Sestavine:

60 g kvinoje

160 ml vode ali jušne osnove

1 žlica olivnega olja

nasekljana majhna čebula

naribano korenje

narezana rdeča paprika

2 stroka česna

800 g mletega purana

2 žlici paradižnikove mezge

2 jajci

2 žlički soli

žlička popra

ščepec kajenskega popra

Preliv za štruco:

2 žlici rjavega sladkorja

Kvinojo skuhamo v vodi oziroma jušni osnovi in jo ohladimo.

Pečico segrejemo na 180 °C.

V kozici popražimo čebulo, korenje, papriko, dodamo česen in po eni minutki odstavimo z ognja.

V drugi skledi premešamo purana, skuhano kvinojo, popraženo zelenjavo, paradižnikovo mezgo, kajenski poper, Vegeto – univerzalno, dve žlici Vegete Natur – tekoči dodatek jedem, jajca, sol in poper. V ozkem pekaču na papirju za peko oblikujemo štruco.

Za premaz premešamo sladkor in dve žlici Vegete Natur – tekoči dodatek jedem ter s tem premažemo štruco. Pečemo približno 50 minut, sredica štruce naj bo pečena vsaj na 70 °C. Pred postrežbo jo pustimo počivati vsaj še 10 minut.

Vegetarijansko kosilo: mesne kroglice s semeni chia

Ena najbolj slastnih jedi so mesne kroglice s špageti, ki zelo teknejo tudi otrokom. Zakaj jih ne bi kdaj pa kdaj pripravili kot vegetarijansko jed? Predstavljamo vam recept za mesne kroglice iz čičerike, ki je bogata z beljakovinami in zelo okusna. Namesto jajc lahko v tem receptu uporabimo semena chia, za dodaten okus pa dodamo nekaj strtih koriandrovih zrn.

Sestavine:

2 skodelici kuhane čičerike

3 žlice semen chia

7 žlic vode

pol skodelice rahlih ovsenih kosmičev

2 žlici paradižnikove mezge

nekaj listov nasekljane bazilike ali ščepec suhe bazilike

1 strok česna

nekaj koriandrovih zrn

žlička mlete paprike

sol, poper

Pečico segrejemo na 200 °C. Pekač obložimo s papirjem za peko, ki ga tudi premažemo z oljem.

Odcedimo čičeriko, tekočino shranimo. Čičeriko zmeljemo v mešalniku.

Semena chia pred uporabo za 5 minut namočimo v vodo, da semena želirajo.

V mešalnik k čičeriki dodamo semena chia, paradižnikovo mezgo, baziliko, česen, koriander, žličko Vegete – univerzalne, sol, poper in papriko. Če je zmes presuha, dodajmo nekaj žličk čičerikine vode.

Oblikujemo kroglice in jih pečemo približno 20 minut, vmes jih obrnemo. Ponudimo jih s paradižnikovo omako in najljubšimi testeninami.

Slastna enolončnica iz pečice: brokoli, piščanec in rjavi riž

V manj kot eni uri lahko pripravimo slastno in polnovredno kosilo. Pomembno je, da rjavi riž prej namakamo in ga v jed pred peko dodamo že skoraj kuhanega. Rjavi riž se kuha približno 45 minut, pred kuhanjem ga dobro splaknemo.

Sestavine:

žlica olivnega olja

200 g kisle smetane

80 ml mleka

žlička origana

2 žlički soli

skodelica rjavega riža

350 g brokolija

650 g piščančjega mesa

pol žličke popra

2 skodelici naribanega sira

50 g drobtin

2 žlici masla

Pečico segrejemo na 190 °C. Namastimo manjši pekač.

Skuhamo rjavi riž, proti koncu kuhanja dodamo brokolijeve cvetke in kuhamo še približno 5 minut.

V skledi premešamo Vegeto NATUR kokošjo kocko, mleko, kislo smetano, origano in žlico Vegete – univerzalne. Dodamo kuhan riž in brokoli.

Piščanca narežemo, primešamo sol, poper in žlico Vegete – univerzalne. V ponvi segrejemo olje in popečemo piščanca. Pečene piščančje koščke primešamo v skledo z mešanico riža in brokolija. Dodamo še nariban sir in premešamo. Vse skupaj damo v namaščen pekač , še malo posujemo s sirom in pokrito s folijo pečemo približno 20 minut.

Medtem posebej zmešamo krušne drobtine in maslo. Pečico segrejemo na 210 °C in jed posujemo z drobtinami ter nepokrito pečemo še 10 minut.