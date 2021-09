Zakaj je pomembno, da hrani dodamo začimbe?

Začimbe so že tradicionalno povezane z Indijo in indijsko kulturo. Nekoč je Indija celo veljala za svetovno prestolnico začimb. Danes začimbe vsakodnevno uporabljajo ljudje po celem svetu, ne samo pri prehrani, pač pa celo v medicini, saj imajo številne pozitivne učinke na naše zdravje. Tega se zavedajo tudi pri Maestru , kjer z namenom, da bodo začimbe do vaše mize prišle polne bogatega okusa in da bodo ohranile vsa rastlinska fitohranila, uporabljajo najpopolnejši postopek obdelave, imenovan liofilizacija.

Začimbe niso zelišča. So seme, sadež, korenina, lubje ali drug del rastline, ki se uporablja primarno za izboljšanje okusa, obarvanje ali konzerviranje hrane. Na drugi strani gre pri zeliščih večinoma za liste, sadeže in stebla različnih rastlin, ki so navadno namenjan aromi. Z vas smo poiskali nekaj nasvetov, zakaj je pomembno, da vaši hrani dodajate začimbe.

Uporaba začimb v kuhinji

Priporočljiva je uporaba tako mletih kot celih začimb, odvisno od vašega recepta. Uporabite lahko tudi že pripravljene mešanice začimb, ki še dodatno obogatijo okus vaših jedi. Vsekakor pa ne pozabite, da so začimbe v svojem bistvu močne, zato jih uporabljajte v manjših količinah. Zagotovo ne želite, da bi okus začimbe popolnoma prevladal nad okusom osrednjega elementa vaše jedi.

Začimbe bodo obogatile okus vaših obrokov. Foto: Getty Images

Pomena močnega okusa začimb se zavedajo tudi pri Maestru, kjer za pridelavo začimb uporabljajo tehnološko dovršen postopek, imenovan liofilizacija, katerega rezultat je močno koncentrirana različica sveže rastline. Liofilizacija namreč omogoča ohranitev vseh rastlinskih fitohranil, optimalno koncentracijo zdravilnih sestavin rastline, kakovostnejši izdelek, intenzivnejšo aromo in bogatejše jedi, pripravljene z začimbami Maestro.

Celoten postopek liofilizacije poteka v treh glavnih fazah:

- Popolno zamrzovanje, zelo hitro in pri zelo nizki temperaturi, - 30 stopinj Celzija ali manj.

- Dehidracija, pri kateri voda prehaja iz trdnega v plinasto stanje, ne da bi šla skozi tekoče stanje.

- Dodatno izsuševanje izdelka do vsebnosti vlage pod tri odstotke.

Liofilizirano – intenzivnejše in bogatejše! Obogatite svoje jedi z vrhunskimi začimbami Maestro in uživajte v virtuoznih obrokih in okusnih prigrizkih.

Z začimbami lahko ustvarite prijetno igro okusov. Foto: Getty Images

Začimbe obogatijo okus in aromo naših jedi

Že samo kanček začimb lahko vsakodnevne jedi spremeni v okusne in aromatične obroke, ne da bi jim dodajali sladkor, sol ali celo maščobo. Zelišča in začimbe namreč obogatijo okus in aromo. Z njihovo pomočjo lahko tako poskrbimo, da posamezen obrok ne bo samo bolj okusen, pač pa bodo skrbno izbrana mešanica začimb poskrbela tudi za prijetno igro združevanja različnih okusov.

Peteršilj – zelena luč za vsako jed

Foto: Maestro

Na samem vrhu obveznih začimb v vsaki kuhinji je nesporno



Peteršilj Maestro, sušen s postopkom liofilizacije, ima vrhunski, posebno močan okus, pristno aromo, eterična olja in naravno barvo. Hitro zamrzovanje in sušenje v postopku liofilizacije peteršilju Maestro zagotavljata odpornost, ohranitev strukture in zunanje oblike. Na samem vrhu obveznih začimb v vsaki kuhinji je nesporno peteršilj , zeleni čarovnik čistega, svežega in aromatičnega okusa. Bogat je z železom in vitaminoma A in C, njegovi zeleni listi pa bodo odlično dopolnili okus juh, različnih zelenjavnih jedi, testenin in riža, ribjih in mesnih jedi ter solat in omak.Peteršilj Maestro, sušen s postopkom liofilizacije, ima vrhunski, posebno močan okus, pristno aromo, eterična olja in naravno barvo. Hitro zamrzovanje in sušenje v postopku liofilizacije peteršilju Maestro zagotavljata odpornost, ohranitev strukture in zunanje oblike.

Pozitivno vplivajo na naše zdravje

Glede na to, da začimbe izvirajo iz rastlin, ni presenetljivo, da imajo številne pozitivne učinke na naše telo in s tem naše zdravje. Mnoge začimbe vsebujejo antioksidante in imajo protivnetne, protibakterijske in protivirusne lastnosti. Pogosto se začimbe dodaja jedem, ne samo zaradi njihovega okusa, pač pa tudi ali zgolj zaradi njihovega pozitivnega učinka na zdravje. Tako se pogosto dodaja ingver zaradi protivnetnih lastnosti ali cimet zaradi njegove pomembne vloge pri prebavi in uravnavanju telesne teže.

Če se sprašujete, katere začimbe so tiste, ki imajo zdravilne učinke, je odgovor preprost. Vse začimbe namreč pozitivno vplivajo na naše zdravje, a vsaka na svoj način.

Timijan – gospodar okusov vseh letnih časov

Foto: Maestro

Timijan je ena najbolj razširjenih začimb v mediteranski kuhinji. Njegov okus je rahlo grenak in pekoč, zato je idealna izbira za pikantne jedi. Timijan se dobro ujema s celo paleto jedi: od juh in omak, lahko začinite piščanca, do vročih enolončnic. Čeprav ga dolgo kuhanje ne moti, bodite previdni, saj lahko njegove intenzivne arome hitro prevladajo. Lahko se uporablja svež, pa tudi sušen, pri čemer ne izgubi intenzivnosti arome, zato lahko mirno rečemo, da nam nudi bogastvo v vseh štirih letnih časih. In pravkar posušen, skozi postopek liofilizacije, timijan Maestro ponuja največ.

Že stoletja začimbe konzervirajo našo hrano

Že dolgo pred prihodom hladilnikov v naše domove so ljudje hrano konzervirali s pomočjo začimb, zaradi njihovih mikrobnih lastnosti. Spomnite se na primer prekajenega mesa. Meso so prepojili ali celo zakopali v mešanici soli, začimb in zelišč. Le tako so ga lahko brez zmrzovanja shranili za dlje časa.

Nekoč je za svetovno prestolnico začimb veljala Indija. Foto: Getty Images

Vse do 18. stoletja je veljalo, da so le bogati ljudje lahko uporabljali začimbe za konzerviranje hrane in obogatitev okusa jedi. Začimbe so bile takrat v Evropi pregrešno drage, saj so bile večinoma uvožene iz daljnih krajev, kot sta bližnji vzhod in Indija.

Bazilika – kraljevska začimba vsake kuhinje

Foto: Maestro

Bazilika prihaja iz daljne Indije, danes pa je razširjena po vsem Sredozemlju in prisotna v skoraj vsakem domu. Ta rastlina ima prijetno aromo in vonj ter se uporablja pri pripravi omak, juh, kot dodatek mesnim jedem, ribam, solatam in je nepogrešljiv del večine jedi s testeninami. Nudi sladkast in značilen okus, najbolje pa jo je v jedeh samo na hitro prekuhati ali dodati na koncu. Baziliko lahko zaradi blage arome uživamo v večjih količinah kot nekatere močneje aromatizirane rastline, zato ima lahko višjo hranilno vrednost. Priporočljivo jo je trgati s prsti, ker ji nož odvzame večino najpomembnejših sestavin.



Bazilika Maestro, zahvaljujoč procesu liofilizacije oziroma sušenja rastlin z zamrzovanjem vsebuje močno aromo, naravne barve ali eterična olja. Ta postopek ne spreminja prvotne sestave rastline, saj liofilizacija začimbam zagotavlja odpornost, ohranitev strukture in zunanje oblike. prihaja iz daljne Indije, danes pa je razširjena po vsem Sredozemlju in prisotna v skoraj vsakem domu. Ta rastlina ima prijetno aromo in vonj ter se uporablja pri pripravi omak, juh, kot dodatek mesnim jedem, ribam, solatam in je nepogrešljiv del večine jedi s testeninami. Nudi sladkast in značilen okus, najbolje pa jo je v jedeh samo na hitro prekuhati ali dodati na koncu. Baziliko lahko zaradi blage arome uživamo v večjih količinah kot nekatere močneje aromatizirane rastline, zato ima lahko višjo hranilno vrednost. Priporočljivo jo je trgati s prsti, ker ji nož odvzame večino najpomembnejših sestavin.Bazilika Maestro, zahvaljujoč procesu liofilizacije oziroma sušenja rastlin z zamrzovanjem vsebuje močno aromo, naravne barve ali eterična olja. Ta postopek ne spreminja prvotne sestave rastline, saj liofilizacija začimbam zagotavlja odpornost, ohranitev strukture in zunanje oblike.

Bogat okus in bogata zgodovina

Zaradi njihovih zdravilnih učinkovin, bogatega okusa in konzervacije hrane ljudje začimbe uporabljamo že tisočletja. Težko si je predstavljati obrok brez njih. Na kratko, začimbe so bistvo življenja, saj uravnavajo okus vsakodnevnih jedi, dopolnjujejo naše prehranske potrebe in zagotavljajo dobro počutje.

Origano – nepogrešljiva začimba življenja

Foto: Maestro

Origano je ena od začimb, ki nam prva pade na pamet, ko je treba našteti najljubše ali najpogosteje uporabljene. Vsestranski origano se dobro poda k številnim omakam, jedem na osnovi paradižnika, mesnim in jajčnim jedem ter rižotam in testeninam. Ima intenzivno lesno aromo ter rahlo grenak in trpek, a bogat okus, ki poglablja arome juh in omak, ne da bi preplavil okus jedi. Ena žlička sušenega origana vsebuje pet kalorij in je odličen vir vitaminov E in K ter mineralov kalcija, kalija, magnezija, mangana in železa.



Origano je ena redkih začimb, pri kateri so sušeni listi v večini primerov bolj aromatični kot tisti v sveži obliki, zato se pri kuhanju uporablja polovica količine sušenega v primerjavi s svežim. Tako je origano Maestro idealna izbira v vsaki kuhinji, saj ga je liofilizacija pripeljala do popolnosti. je ena od začimb, ki nam prva pade na pamet, ko je treba našteti najljubše ali najpogosteje uporabljene. Vsestranski origano se dobro poda k številnim omakam, jedem na osnovi paradižnika, mesnim in jajčnim jedem ter rižotam in testeninam. Ima intenzivno lesno aromo ter rahlo grenak in trpek, a bogat okus, ki poglablja arome juh in omak, ne da bi preplavil okus jedi. Ena žlička sušenega origana vsebuje pet kalorij in je odličen vir vitaminov E in K ter mineralov kalcija, kalija, magnezija, mangana in železa.Origano je ena redkih začimb, pri kateri so sušeni listi v večini primerov bolj aromatični kot tisti v sveži obliki, zato se pri kuhanju uporablja polovica količine sušenega v primerjavi s svežim. Tako je origano Maestro idealna izbira v vsaki kuhinji, saj ga je liofilizacija pripeljala do popolnosti.

