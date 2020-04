Začela se je sezona kopriv: kako jih nabirati in kaj iz njih pripraviti?

Veliko koprivo si večina ljudi zapomni že zelo zgodaj v življenju. Pa ne po okusu, temveč po pekoči koprivnici, ki jo pusti na koži, ko se je dotakne. In če ste se kopriv od takrat izogibali, je zdaj čas, da to spremenite, se z njimi "soočite" in jih v kuhinji predelate v zdrav spomladanski obed.

Ljudsko zdravilstvo koprivi že od nekdaj poje hvalnice, posušene in v obliki čaja priporočajo za spodbujanje presnove in odvajanje vode iz telesa, mladi spomladanski poganjki pa naj bi odganjali utrujenost in pobitost. A tokrat zdravilne učinke pustimo ob strani in se posvetimo koprivam v kulinariki.

Zdaj so poganjki najokusnejši

Smo namreč v času, ko se začne sezona nabiranja kopriv. Ta sicer traja vse do jeseni, a koprivni listi prek poletja otrdijo, stebla pa olesenijo. Prav zdaj pa so mladi poganjki najbolj sočni in okusni.

Nabiranje in blanširanje

Nabiranje seveda terja pripravo in nekaj previdnosti. Začne se že z izbiro rastišča. Nikar ne nabirajte kopriv, ki rastejo ob prometni cesti, temveč poiščite čim manj onesnaženo lokacijo. Da vas ne bodo opekle, se zaščitite z dolgimi rokavi in rokavicami, nato pa koprive nabirajte tako, da primete za vrh rastline in ga odrežete skupaj z vrhnjimi štirimi listi.

Nabrane koprive potopite v hladno vodo, da iz njih izperete prah in morebitne žuželke. Medtem pristavite velik lonec osoljene vode in ko ta zavre, koprive v njej blanširajte kakšno minuto ali dve, nato pa jih spet potopite v čim bolj hladno vodo. Tako bodo ohranile živo zeleno barvo, obenem pa vas med pripravo v kuhinji ne bodo opekle. Vodo, v kateri ste jih blanširali, pa prihranite in uporabite pri kuhanju.

Hitri recepti s koprivami

Koprivna "špinača"

Foto: Getty Images Blanširane koprive zmešajte s paličnim mešalnikom ali multipraktikom. V ponvi raztopite maslo, na njem na hitro prepražite sesekljan česen, nato pa dodajte koprive in dolijte malo vode. Posolite in vmešajte nekaj žlic kisle smetane ter na hitro pokuhajte. Če želite nekoliko bolj tekočo "špinačo", jo razredčite z vodo, v kateri ste blanširali koprive.

Koprivna juha

Foto: Getty Images Sesekljajte okoli pol kilograma blanširanih kopriv, nato na oljčnem olju prepražite nasekljano čebulo. Ko postekleni, dodajte še nasekljan strok česna, in ko ta zadiši, primešajte koprive ter dušite okoli deset minut. Nato prilijte zelenjavno jušno osnovo in kuhajte še deset minut. Juho zmešajte s paličnim mešalnikom, da postane kremasta, dodatno jo lahko začinite z žlico kisle smetane ali koprivnim pestom.

Koprivni pesto

Foto: Getty Images V kuhinjskem mešalniku zmeljite strok česna in dve žlici pinjol ter toliko oljčnega olja, da dobite pasti podobno zmes. Dodajte 50 gramov nastrganega parmezana ter šopek blanširanih kopriv in ponovno zmeljite, medtem pa po žlicah dodajajte oljčno olje, da dobite čvrsto, a še vedno tekočo zmes. Po okusu popoprajte s sveže mletim poprom in pesto prelijte čez sveže kuhane testenine. Če vam ga je kaj ostalo, ga spravite v kozarček in prelijte z oljem, ki prepreči stik z zrakom. Tako shranjen bo v hladilniku počakal kakšen teden dni.

Koprivna omleta

Foto: Getty Images Šopek blanširanih kopriv drobno sesekljajte. V posodo ubijte dve jajci, dodajte dva decilitra mleka in deciliter radenske ter štiri žlice moke in stepite, da dobite gladko zmes. Vmešajte koprive, posolite in poprajte. V ponvi segrejte malo olja, nato vanjo vlijte koprivno maso. Ko omleta na spodnji strani porjavi, jo s pomočjo lopatice obrnite in popecite še na drugi strani.

