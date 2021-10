Z domačega vrta na našo mizo: lokalni izdelki dostopni vsakomur

Razkošje, da lahko dobimo karkoli, je dokaz človeške iznajdljivosti, nosi pa tudi okoljske in družbene posledice. Zato se vse več potrošnikov zaveda pomena lokalno pridelanih izdelkov . Uživanje lokalne hrane prinaša več koristi, vključno z okoljskimi, gospodarskimi in socialnimi. Zato je možnost nakupa tovrstnih izdelkov zagotovo velika prednost.

Zakaj uživati lokalno pridelano hrano?

Pridelki lokalnih kmetov in proizvajalcev iz naše skupnosti so vedno sveži, saj so bili nabrani pred največ 24 urami in jih ni bilo treba pošiljati na drug konec sveta. Ker niso bili deležni transporta in skladiščenja, kjer se izgubijo pomembna hranila, je hrana lokalnih kmetov in proizvajalcev bolj bogata, hranljiva in polnejšega okusa. Ni potrebe po pakiranju, zato povzroča manj odpadkov. Podpora lokalnim živilskim sistemom ima pozitiven vpliv tudi na lokalno gospodarstvo, saj pomaga lokalnim proizvajalcem, da bodo njihove kmetije prisotne tudi jutri.

Če želimo jesti lokalno, moramo torej podpirati lokalne kmetije in proizvajalce hrane. Kako lahko to storimo?

#1 Kupujmo pri trgovcih, ki z nami delijo vrednote o pomenu uravnotežene prehrane

V trgovinah poiščimo hrano lokalnih proizvajalcev. Ko v trgovini izberemo takšne izdelke, lokalnim proizvajalcem pomagamo, da ostanejo na policah trgovin ali še več, da lahko ponudbo celo razširijo. Če v trgovini ne najdemo izdelkov lokalnega izvora, povprašajmo zaposlene po njih. Več bo tovrstnega povpraševanja, več bo ponudbe izdelkov, ki so pridelani v lokalni skupnosti. Lokalni pridelovalci že vrsto let ponujajo svoje izdelke v trgovinah SPAR.

Kam po najbolj svežega brancina? V SPARu dajejo prednost lokalnim kmetom in domačim proizvajalcem, saj se zavedajo prednosti lokalne pridelave in samooskrbe z živili. Zato z njimi sodelujejo že vrsto let. Pohvalijo se lahko kar s 70 odstotki domačih izdelkov* na svojih policah. Z nakupom le-teh pa lahko lokalno podprete tudi vi. Pri SPARu so ponosni, da lahko kupci v njihovih trgovinah najdejo sveže SPAR Premium piranske brancine. Kot posebnost izpostavijo, da Fonda vse brancine opremi tudi z oznako izvira, njegov namen pa je popolna sledljivost rib. Vsakemu piranskemu brancinu takoj po dvigu iz morja na škržni poklopec pritrdijo značko z označenim datumom izlova. Ta kupcem jamči, da imajo pred sabo visoko kakovostno in predvsem svežo ribo, ki je bila vzgojena v skladu z najvišjimi standardi.

Spoznajte Ribogojnico Fonda:

#2 Izberimo restavracije, ki imajo na jedilnikih hrano lokalnih dobaviteljev

Lokalnega prehranjevanja ni treba zaustaviti, ko zapustimo domačo kuhinjo. Mnogi chefi restavracij lokalno pridobivajo vsaj nekatere, če ne vse svoje sestavine. Preden se odločimo, kam bomo šli jest, se pozanimajmo, katera od restavracij v naši soseski pridobiva hrano od lokalnih kmetov.

#3 Prilagodimo svoj dnevni meni lokalnim pridelkom in tradicionalnim slovenskim jedem

Domačo kuhinjo spremenimo v tradicionalno slovensko kulinarinarično doživetje. Vsakodnevne obroke načrtujmo glede na to, kaj se dobi na lokalnih kmetijah. V svoje recepte vključimo torej sezonsko hrano. Poleti, ko naši vrtovi bogato obrodijo, uživajmo čim več svežega sadja in zelenjave. Pozimi pa denimo sveže zelje zamenjajmo za kislega.

#4 Naučimo se ohranjati hrano tudi za čas, ko ni več v sezoni

Če znamo zelenjavo shraniti za čas, ko je ni na vrtu, potem imamo skozi celo leto možnost uživati lokalno hrano. V hladnejših mesecih bo svež paradižnik nadomestila domača paradižnikova mezga, sveže slive pa domača marmelada. Zamrznimo ali vložimo domačo zelenjavo, naredimo sladke kompote in marmelade, fermentirajmo repo, ... Vse to potem uživajmo v hladnješem delu leta. Dokler nas spomladi na vrtu zopet ne razveseli prvi korenček.

Foto: Getty Images

Lokalna prehrana skozi celo leto

Odločitev za uživanje lokalnih pridelkov še nikoli ni bila preprostejša. Poleg prednosti, ki jih imajo tovrstni pridelki za naše zdravje, bomo s tem podprli sosedovega kmeta in lokalnega pridelovalca. Naši jedilniki bodo okusnejši, saj so lokalni pridelki sveži in polnejšega okusa.

Poiščite izdelke, ki označujejo lokalno pridelano in proizvedeno hrano , in se naužijte bogatih okusov lokalnih specialitet od vrhunskih rib, domačih mlečnih in mesnih izdelkov, najkakovostnejšega medu, ekološko pridelanega sadja in zelenjave in še mnogo več. Prav vsak izdelek je poseben in ne glede na to, od kod prihajajo, je vsem skupno eno: najdete jih na policah svoje najbližje trgovine SPAR . V SPARU so ponosni, da na njihovih policah prevladujejo izdelki slovenskega porekla, kar ne zagotavlja le kakovosti, temveč tudi trajnostne in okolju prijazne načine pridelave hrane, nakupovanja in potrošnje. Njihove dobavitelje lahko spoznate na njihovi spletni strani