Vzpon slovenskih podjetnic: od štirih naročil na dan do 200 #video

Nastja in Andreja, ki sta Slovencem znani pod imenom Malinca, sta pred šestimi leti svojo strast do zdravega življenja spremenili v posel, ki je danes tako uspešen, da lahko od tega živita. Na začetku sta dobivali le štiri naročila na dan, danes jih tudi po 200.

Nastja Kramer in Andreja Stopar sta mojstrici priprave zdravih, enostavnih in slastnih jedi ter lastnici spletne trgovine Malinca.si. Svojo ljubezen do dobre in zdrave hrane sta leta 2013 spremenili v uspešen posel, ki še kar raste.

Danes sta lastnici spletne trgovine z več kot 250 naravnimi prehranskimi in kozmetičnimi izdelki, od katerih je kar 80 odstotkov slovenskega porekla, s spletno prodajo pa po novem merita še na Nemce in Hrvate.

Nič inovativnega, le ljubezen do dobre in zdrave hrane

Zgodba Malince se je začela pisati 5. junija 2013 v kleti Nastjinih staršev, ko sta odprli spletno trgovino, razlaga Nastja. "Takrat sva samo čakali, kdaj bo prišlo prvo spletno naročilo. Mislim, da je v dveh urah res prišlo in bili sva navdušeni!"

Kmalu sta ugotovili, da potrebujeta poleg spleta še pisarno in dobro prometno povezavo, zato je po dveh mesecih sledilo odprtje pisarne v Velenju.

Začetni kapital 7.500 evrov sta si izposodili od staršev. S tem denarjem sta odprli d.o.o., kupili dizajn spletne trgovine, ustvarili prve zaloge izdelkov in vložili v promocijo.

Ključ do njunega uspeha ni bila inovativna ideja, temveč nekaj precej bolj preprostega. Vprašali sta se: "Kaj znava? Znava kuhati, všeč nama je zdrav način življenja, šport, študirali sva ekonomijo in sva rekli, da bova to združili v posel." In tako je nastal eden najuspešnejših slovenskih portalov z zdravimi recepti in spletna trgovina z zdravo prehrano.

Začeli sta spreminjati navade ljudi

Sledili so prvi sejmi, prvi prodajni prostor in prve nagrade. Sprva sta dobivali od tri do štiri naročila na dan, danes jih sprejmeta 200. V času akcij pa se nakupi povečajo kar za petkrat.

Ljudi sva začeli spodbujati, da so začeli spreminjati navade, namesto navadnega sladkorja uporabljati naravna sladila. To so neke stvari, o katerih moraš ljudi kar malo poučevati.

Poučevali sta jih že prej, prek družbenega omrežja Facebook, kjer sta že pred odprtjem spletne trgovine objavljali recepte in vsebine. Tam jima je še pred zagonom podjetja sledilo več kot 2.000 ljudi. "V bazi sva tako že na začetku imeli 700 elektronskih naslovov, prek katerih sva začeli komunicirati z naročniki."

Kmalu so prišla tudi sodelovanja z vplivneži. V svoji kuhinji sta med drugim tako že ustvarjali kulinarične dobrote z Lepo Afno Leo Filipovič, kuharsko blogerko Ano Žontar Kristanc, zvezdo šova The Biggest Loser Slovenija Indiro Ekić in pevko Gajo Prestor.

Danes v svojem podjetju zaposlujeta sedem ljudi, v iztekajočem se letu pa imata kar 150-odstotno rast.

Dolgoročnih načrtov ne delata, prilagajata se trgu in strankam. Načrtujeta nove trgovine, s spletno prodajo pa po novem merita na Nemce in Hrvate. In čeprav gre za vedno bolj resen posel, ju to še naprej predvsem zabava.

