Vrhunski piščančji izdelki, na katere stavijo tudi kolesarji

Odlični izdelki izredne kakovosti v novi embalaži

Da bo prehod v zimo še bolj polnovreden in okusen, bodo poskrbeli v Panviti – z odličnimi piščančjimi izdelki, ki so te dni dobili novo podobo. S še večjim poudarkom na kakovosti brez gensko spremenjenih organizmov (GSO) bodo nedvomno prava poslastica za različne kulinarične trenutke.

"Naši AVE piščančji izdelki brez gensko spremenjenih organizmov (GSO) zagotavljajo pravo mero zdravja, naravnih sestavin in energije," so pojasnili v Panviti, kjer letno vzredijo skoraj 4 milijone piščancev. Krma zanje je lokalno pridelana in vsebuje samo surovine na rastlinski osnovi, ki ne izvirajo iz genskega inženiringa. Krma je izrednega pomena, saj vpliva na okus in na druge lastnosti piščanca in piščančji izdelkov. Neustrezna krma slabše kakovosti lahko piščancu doda neprijetne okuse. Dobra prehrana piščanca torej pomeni tudi dobro prehrano za nas.

Panvitini piščanci hranijo z lokalno pridelanimi žitaricami, s čimer podpirajo tudi domačo pridelavo, hkrati pa prispevajo k trajnostni rabi virov in varovanju okolja. Velik pomen pri krmi ima tudi lastna mešalnica.

Izberite svoj najljubši izdelek! AVE piščančji izdelki bodo popestrili vaše malice, kosila in večerje ali poskrbeli za vrhunski jesenski narezek. Izbirate lahko med odličnimi hrenovkami, narezki, kot so piščančje prsi, bacon in piščančja posebna salama. Vsak izdelek skriva v sebi prav posebno gurmansko doživetje.

Ave tudi za malico kolesarjev

Zdrava prehrana vključuje živila, ki krepijo človekovo zdravje, ob tem pa so tudi polna hranilnih snovi. Še posebej je pomembna pri načrtovanju zahtevne telesne dejavnosti, vadbe in dolgoročnega fizičnega napora. Le skrbno načrtovani obroki športnikom in tudi rekreativcem zagotovijo potrebe po energiji, hranilih in esencialnih snoveh, ki so pri telesnih naporih bistveno povečane ter nujne za normalno delovanje organizma.

"Zavedamo se pomena rednega gibanja in zdrave prehrane, zato spodbujamo in podpiramo tudi naše športnike. Postali smo ponosni pokrovitelj kolesarske ekipe Team Bahrain McLaren," ponosno pove mag. Peter Polanič, predsednik uprave skupine Panvita.

"AVE piščančja prsa, hrenovke, posebna salama in piščančji bacon brez GSO so odličen vir beljakovin za vrhunske športnike. Profesionalna fizična dejavnost namreč zahteva pravilno prehrano, ki vključuje naravne sestavine za moč in energijo," so poudarili v ekipi Team Bahrain McLaren.

"Odgovornost se začne pri spoštovanju okolja, živali in ljudi. Ker je sožitje temelj rasti in napredka vsake družbe, veliko pozornost posvečamo številnim dejavnostim, ki povezujejo in združujejo. Šport krepi vezi in odnose, hkrati pa skrbi za dobro voljo, zdravje in vitalnost," so strnili v Skupini Panvita, kjer z vertikalno integrirano proizvodnjo hrane omogočajo celovit nadzor vsake faze v svoji verigi, od polja, priprave krmnih mešanic, vzreje in vse do končnega izdelka.