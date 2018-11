Vojna čokoladnih namazov: bo ta novost premagala Nutello?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čokoladno-lešnikov namaz Nutella je eden najuspešnejših italijanskih izvoznih artiklov, podjetje Ferrero z njim obvladuje 54-odstotni delež svetovnega trga čokoladnih namazov in letno ustvari kar dve milijardi evrov prometa. Nutella je tako močna blagovna znamka, da se ji noben drug namaz ne uspe niti približati. A morda se bo to prihodnje leto spremenilo.

Izkoristili bodo glavno slabost Nutelle

Iz še enega italijanskega prehrambnega giganta, Barille, so namreč poslali vojno napoved Ferreru. Podjetje, znano predvsem po testeninah, namerava prihodnje leto predstaviti svojo različico čokoladnega namaza, pri tem pa nameravajo po poročanju Reutersa izkoristiti glavno slabost, ki jo trg očita Nutelli - uporabo palmovega olja.

Foto: Reuters

Palmovo olje je problematično iz več razlogov. Očitajo mu, da lahko v človeškem telesu deluje rakotvorno, sploh če ga med postopkom pridelave ali uporabe preveč segrejemo, ob tem pa ima njegova množična pridelava hude učinke na okolje, plantaže palm krčijo deževne pragozdove in majhne kmetovalce preganjajo z njihove zemlje.

Barilla bo namaz poimenovala po svojih piškotih Pan di Stelle, koščki teh piškotov bodo tudi v namazu. Foto: Reuters V Ferreru so že pred dvema letoma začeli kampanjo, s katero zagovarjajo uporabo palmovega olja in v kateri trdijo, da je to olje povsem varno, če je rafinirano pri nadzorovani temperaturi, pa tudi, da v Nutelli uporabljajo le trajnostno pridelano surovino.

Vojno so začeli piškoti

V Barilli medtem zagotavljajo, da palmovega olja sploh ne nameravajo uporabiti. Njihov namaz, poimenovan Crema Pan di Stelle (po priljubljenih Barillinih piškotih), bo po poročanju Reutersa vseboval izključno italijanske lešnike, trajnostno pridelan kakav in sončnično olje, ob tem pa deset odstotkov manj sladkorja, kot ga vsebuje Nutella.

Reuters še dodaja, da naj bi bil Barillin namaz pravzaprav povračilni udarec Ferreru, ker je ta z napovedjo, da bodo na trg poslali piškote, polnjene z Nutello, postal konkurenca Barillini liniji piškotov.

Preberite še: