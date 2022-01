Vegetarijanske jedi z orientalskim pridihom

Po vegetarijanskih in veganskih izdelkih posega vse več posameznikov. Poleg tistih, ki ne jedo živil živalskega izvora, tudi vsi, ki si želijo popestriti svoj jedilnik in radi preizkušajo nove trende. Še posebej to velja za mesec januar, ki slovi kot mesec razstrupljanja po preobilnih prehranjevalnih razvadah, ki navadno spremljajo mesec december, še posebej njegove praznične dni. Pester izbor vegetarijanskih in tudi veganskih izdelkov na svojih policah ponujajo pri SPAR Slovenija, kjer poleg že uveljavljene blagovne znamke SPAR Veggie najdete tudi nove linije Garden Gourmet, Grashka in Veganz.

Linija izdelkov SPAR Veggie.

V ponudbi tudi slovenski vegetarijanski izdelki

Linija SPAR Veggie je že uveljavljena blagovna znamka SPARA Slovenije, ki ustreza vsem zahtevam prehransko ozaveščenega potrošnika, ki želi kakovostna živila in preprosto pripravo brezmesnih jedi. Namenjena je vsem, ki že posegate po vegetarijanskih živilih, in tudi vsem, ki vam je pomembna uravnotežena, zdrava in raznolika prehrana. Med več kot 50 izdelki SPAR Veggie boste poleg izdelkov iz tujine našli tudi 24 slovenskih proizvodov.

Več kot 50 odstotkov vseh izdelkov SPAR Veggie je izdelanih iz ekološko pridobljenih sestavin in nosijo evropski ekološki logotip.

100-odstotna odsotnost mesa v izdelkih SPAR Veggie

Izdelki SPAR Veggie nosijo certifikat Evropskega društva vegetarijancev. Izdelki SPAR Veggie so certificirani pri Evropskem društvu vegetarijancev in nosijo njegov zaščitni znak "V", ki velja za celotno območje Evropske unije. S certifikatom zagotavljajo 100-odstotno odsotnost mesa oziroma sestavin živalskega izvora. Hkrati je znak tudi dodatna garancija za kakovostne in preverjene sestavine vsakega posameznega izdelka.

Poleg certifikata "V" lahko na izdelkih SPAR Veggie najdete tudi različne opise glede na tip izdelka: veganski izdelek, vegetarijanski izdelek z jajci, vegetarijanski izdelek z mlekom, vegetarijanski izdelek z jajci in mlekom ali vegetarijanski. Ti opisi na embalaži kupcu omogočijo, da lažje in hitro oceni, kateri izdelek ustreza njegovim prehranjevalnim navadam.

Skrivnostni svet orienta na vaši mizi

Za popestritev so v SPAR Slovenije izdelke SPAR Veggie obogatili še z izdelki SPAR Veggie by NENI, ki vas bodo zapeljali v svet Orienta. Pri NENI so zasnovo razvili iz enostavnih jedi, ki vam bodo pričarali prave gurmanske specialitete različnih tujih kuhinj.

Izdelki SPAR Veggie by NENI so trendovski in se odlično ujemajo s sodobnim načinom življenja. Najdete jih le v trgovinah SPAR in INTERSPAR. Na voljo so veganske in vegetarijanske možnosti, ki so razvite enako skrbno in pozorno kot tiste, ki vsebujejo meso. V liniji boste našli odlične falafle in različne vegetarijanske namaze orientalskega okusa in še več. Pustite se presenetiti.

NANI.

Se sprašujete, od kod prihaja orientalska linija vegetarijanskih izdelkov? Znamka NENI je kulinarični koncept družine Molcho, ki je iz ljubezni do kulinarike in odkrivanja različnih kultur prerasel v uspešno znamko v Evropi. Srce znamke nosi Haya Molcho, ki je uresničila svoje sanje in ustvarila NENI, ime katerega izhaja iz začetnic imen njenih štirih sinov – Nuriel, Elior, Nadiv in IIan.

Spoj bližnjevzhodne in sredozemske kulinarike

Ljubezen do kuhanja ter raziskovanja različnih kultur in njihovih kulinaričnih posebnosti je Hayo spodbudila, da se je skupaj s svojim možem Samyjem odpravila po svetu. Na potovanjih sta raziskovala in odkrivala različne tehnike, posebnosti in skrivnosti pripravljanja hrane. S svojim načinom življenja in bogato kulinariko ju je najbolj navdušila izraelska kuhinja.

Ne samo Haya in Samy, tudi vsi štirje njuni sinovi obožujejo kuhanje, zato se je kmalu razvila ideja o ustanovitvi znamke NENI, pod katero zdaj spada že deset restavracij po Evropi (prvo so odprli leta 2009), in linija izdelkov SPAR Veggie by NENI.

Kuhinjo NENI najbolj opisuje hebrejski termin"balagan", ki pomeni "čudovit kaos". Pooseblja sodoben način izraelskega prehranjevanja, iz katerega NENI črpa navdih in združuje stare tradicije s sodobnimi inovacijami. Gre za spoj bližnjevzhodnega in sredozemskega sloga, kar je privedlo do bogate kulinarične ponudbe. Poizkusite nekaj novega, poizkusite izdelke SPAR Veggie by NENI.