Oglasno sporočilo

Narezki PIK so praktični, vnaprej narezani izdelki, pripravljeni za uporabo. Prihranijo čas, ker vam ni treba čakati v vrsti, in se preprosto odprejo. Ne vsebujejo ojačevalcev okusa, umetnih barvil, glutena ali soje in imajo 25 odstotkov manj soli.

PIK Vrbovec letno zapakira več kot 23 milijonov vnaprej narezanih izdelkov, ki svojo veliko priljubljenost upravičujejo s številnimi prednostmi za vse vrste ljudi – čeprav smo si popolnoma različni, nas namreč povezujejo enaki užitki. Tako kot narezke PIK različnih okusov povezujeta enaka praktična embalaža in vrhunska kakovost.

Različno enaki je tudi glavno sporočilo trenutne kampanje, ki nas želi spomniti na široko ponudbo narezkov PIK – šunke, mortadele, trajne klobase, pariške salame – ter na številne situacije in priložnosti, ob katerih jih je mogoče zaužiti, naj gre za druženje z družino in prijatelji, hiter in enostaven obrok, ko smo v časovni stiski, ali pozen večerni prigrizek, ko nihče ne gleda.

Poleg tega, da so praktični, so vedno tudi popolno narezani, saj PIK letno poskrbi za več kot 400 milijonov rezin za različne narezke, ki so takoj pripravljeni za uporabo. Lahko jih vzamete s police, ne da bi čakali v vrsti, poleg tega, da se bodo popolnoma ujeli z vsakim pladnjem, pa narezki PIK ne vsebujejo ojačevalcev okusa, umetnih barvil, glutena ali soje in imajo 25 odstotkov manj soli.

O pomembnosti te kategorije, v kateri je PIK vodilni na trgu, priča tudi podatek, da prodaja narezkov iz leta v leto narašča. Narezki se izdelujejo v strogo nadzorovanih pogojih "bele sobe" podjetja PIK Vrbovec. Gre za najsodobnejši obrat v tem delu Evrope, ki deluje v higienskih pogojih na visoki ravni in v nadzorovani mikroklimi ter je primerljiv z operacijskimi dvoranami. V široki izbiri narezkov PIK bo vsakdo našel okus, ki mu najbolj ustreza.

Naročnik oglasnega sporočila je PIK VRBOVEC PLUS D.O.O.