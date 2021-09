Vabljeni na odlične dneve v prenovljenem salonu ETIS Ljubljana

V podjetju ETIS smo odprli vrata svojega prenovljenega salona v Ljubljani, ki je kot najsodobneje oblikovani in premišljeno zastavljeni razstavni salon na voljo na Tržaški cesti 333. Ob tej priložnosti vas med 15. in 18. 9. vabimo na odlične dneve , ki bodo potekali v salonu ETIS Ljubljana. Skupaj bomo spoznali skrivnosti odličnega kuhanja in odličnega gospodinjstva.

Ideja o prenovi salona sega v leto 2018, ko smo sprejeli usmeritev in kratkoročni načrt ponudbe ter načina dela za prihodnost salona. Prečistili smo ponudbo blagovnih znamk in dobaviteljev, ki so vredni zaupanja ter jih z veseljem priporočamo glede na dolgoletne izkušnje. Upoštevali smo kakovost produktov, storitve in trajnostno naravnanost.

Pri prenovi salona smo še posebej veliko pozornost namenili, da je na enem mestu razstavljena izbrana ponudba izdelkov bele tehnike in kuhinj vrhunske kakovosti v ambientu, kjer se bodo naše stranke počutile prijetno in domače.

Poseben poudarek med drugim namenjamo individualnemu delu s kupci, ki jim po posvetu ponudimo primerno rešitev, ki bo najbolj ustrezala njihovim potrebam in željam. Salon je postavljen tako, da to omogoča, in tudi način dela je tak, da se s kupci dogovorimo za termine, ki jim ustrezajo, da se jim lahko kakovostno posvetimo in tako poskrbimo, da so slišani brez motečih dejavnikov.

Naše stranke lahko pred nakupom preverijo in preizkusijo aparate na konkretni predstavitvi aparatov. Kuhinja kot stičišče in središče dogajanja druži ter povezuje različne generacije. Zato je še toliko pomembnejše, da dobro premislite ter svojo kuhinjo in dom opremite po svojih željah.

Za izvedbo dogovorjenega poskrbijo naše izkušene ekipe, ki opravljajo delo na terenu, in sicer pod budnim očesom skrbnika projekta. Pri svojem delu uporabljamo sodobna orodja, ki so v veliko pomoč, da dosežemo kakovostno celoto. Poskrbimo za prenos dobrih praks in izkušenj v nove projekte.

Podjetje ETIS d. o. o. je družinsko podjetje, ki svoje zveste in nove stranke razvaja na slovenskem trgu že od leta 1990. Vsa ta leta v podjetju ETIS ustvarjamo uspešne zgodbe in projekte, katerih rezultati uspešnega dela so vidni tudi v prenovljenem salonu. Trudili se bomo, da nas naše stranke še naprej prepoznajo kot zaupanja vrednega partnerja na vseh področjih delovanja od servisa, prodaje rezervnih delov, bele tehnike do kuhinj, ter da bomo vsem s pomočjo svoje strokovne ekipe svetovalcev približali vrednote znamk, ki jih ponujamo in ki temeljijo na dovršenosti, kakovosti, energetski učinkovitosti, trajnosti. Zadovoljstvo strank je namreč naš največji uspeh.

Zato vas vabimo, da se nam pridružite na predstavitvenih dnevih, kjer vas bomo ob skodelici kave in sveže pečenem rogljičku popeljali v svet najboljše tehnologije. Še posebej nas veseli, da vam bomo lahko predstavili nove aparate, približati njihovo uporabnost in vam zagotoviti prvovrstno izkušnjo. Če ste zahtevni v kuhinji, potem se pustite razvajati le najboljšim.

Dogajanje bo tematsko zasnovano in zanimivo. Vse dni boste spoznavali prednosti uporabe produktov Miele.

ODLIČNI DNEVI V ETISU

PRIDRUŽITE SE NAM

Vsi trije dnevi bodo namenjeni podrobnemu spoznavanju produktov Miele in njihovih posebnosti.