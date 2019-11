V zelenem kraljestvu ustoličili novo kraljico

Življenjski slog, ki stremi k trajnostni rabi virov in zmanjšanju vpliva na okolje, je vedno bolj "in". Želimo se oblačiti v skladu s trajnostno modo. Kupujemo oblačila, ki so bila izdelana z okolju in človeku prijaznimi postopki, materiali in barvami. Na krožniku želimo imeti lokalno in sezonsko hrano. Trudimo se, da bi uporabljali čim manj embalaže, ki je ni mogoče reciklirati, in da bi proizvedli čim manj odpadkov. Zavedamo se, da moramo zmanjšati svoj ogljični odtis, kar lahko dosežemo, če spremenimo svoje navade in način razmišljanja.

Pomembni so majhni koraki. Že med nakupovanjem poskušajmo poiskati izdelke s čim manj embalaže oziroma z embalažo rPET, ki jo je mogoče 100-odstotno reciklirati.

Junakinja reinkarnacije

Tudi z izbiro prave vode v plastenki lahko nekaj naredimo za okolje. Zelo priljubljena mineralna voda Römerquelle je od zdaj na voljo v izključno 100-odstotno recikliranih, zelenih plastenkah rPET. Römerquelle je tako postala prva znamka vode v Sloveniji, katere celotni nabor izdelkov je na voljo v takšni embalaži.

Nova plastenka izvirske vode Römerquelle, ki je nastala samo iz recikliranih plastenk, je rezultat večletnega predanega dela, številnih testiranj in tehnoloških inovacij, ki so v še večji meri omogočile uporabo embalaže rPET.

Kolikokrat eno plastenko lahko recikliramo?

To je odvisno od različnih dejavnikov v postopku recikliranja, tako kot pri steklenicah za večkratno uporabo. Pomembno je, da embalaža ostane v celotnem postopku predelave. Ostanke izdelkov, ki niso več primerni za izdelavo plastenk, potem uporabijo za izdelavo predmetov, ki se ne uporabljajo v proizvodnji pijač in hrane, na primer v modni panogi.

Požirek kristalno čiste in osvežujoče vode Za boljše počutje in zdravje moramo piti zadostne količine vode, saj voda predstavlja približno od 60 do 70 odstotkov telesne teže človeka. Voda ima veliko vlogo pri uravnavanju telesne temperature, oskrbuje celice s hranili in kisikom, odplavlja odpadne snovi, varuje organe in vezivna tkiva. Pri normalni aktivnosti samo z znojenjem izgubimo en liter vode dnevno, medtem ko med intenzivno telesno aktivnostjo izgubimo več kot liter vode na uro. Za nadomeščanje izgubljene tekočine moramo piti predvsem vodo. Voda Römerquelle (v prevodu: rimski vrelec) je čisti, naravni biser iz globin rimskih vodnjakov blizu mesteca Edelstal na Gradiščanskem na vzhodu Avstrije, kjer vodo črpajo že od leta 1890. Raziskave so pokazale, da voda Römerquelle vsebuje optimalno kombinacijo hranil, ki jih potrebuje naš organizem. En liter vode Römerquelle vsebuje 18 odstotkov priporočenega dnevnega vnosa kalcija in 19 odstotkov priporočenega dnevnega vnosa magnezija.

Zeleno ni nikoli iz mode

Medtem ko uživamo v okusni mineralni vodi, ki prihaja z globin rimskih vrelcev, nam družba Coca-Cola z novimi plastenkami v embalaži rPET pomaga ohranjati okolje.

Z nakupom vode Römerquelle v novi plastenki lažje sprejemamo tudi okolju prijazne nakupne odločitve. Pri izdelavi plastenk rPET je namreč za 70 odstotkov manj izpustov ogljikovega dioksida kot pri izdelavi plastenk iz nereciklirane plastike.

Celostno predani trajnostnim praksam

Nova plastenka rPET je namreč še en korak v nizu aktivnosti družbe Coca-Cola, s katerimi se želi izkazati kot družbeno odgovorno in trajnostno podjetje in s katerimi želi zmanjšati svoj neposredni vpliv na okolje.

V ta namen so zasnovali projekt Svet brez odpadkov, v okviru katerega družba Coca Cola HBC skupaj s strateškim partnerjem The Coca-Cola Company želi postati pomemben člen pri zmanjševanju odpadne embalaže. Lani jim je tako že uspelo zmanjšati izpuste ogljika za 25 odstotkov v primerjavi z letom 2010. To pomeni zmanjšanje za kar 1,27 milijona ton izpustov ogljika.

Ambiciozni cilji vedno bližje

Družba se lahko pohvali s celotnim naborom pijač, ki so polnjene v popolnoma reciklirane plastenke. Poleg vode Römerquelle v Sloveniji Coca-Cola plastenke rPET uporablja tudi za Römerquelle v Avstriji in na Hrvaškem ter za izvirsko vodo Valser v Švici.

Do leta 2025 si želijo doseči, da bo vsa embalaža podjetja 100-odstotno reciklabilna. Obvezali so se tudi, da bodo do leta 2030 za vsako prodano plastenko ali pločevinko zbrali enako količino odpadne embalaže.