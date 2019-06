V Splitu bodo prodajali sladoled iz inčunov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Seznamu nenavadnih okusov sladoleda, na primer iz zelenega čaja, fižola, čilija in gorčice, se bo kmalu pridružila še dalmatinska pogruntavščina - sladoled iz inčunov.

Kuharski mojster Marko Đurašević iz Podgorice v Črni gori, ki je več kot 20 let delal v restavracijah po Španiji, je letos prevzel kuhinjo splitske restavracije Portofino. Sestavil je svoj meni, med novostmi, ki jih je uvedel, pa je tudi sladoled iz inčunov.

"Pravzaprav gre za ribji sorbet, ker v njem ni mleka ali mlečnih izdelkov," je za hrvaški medij 24sata pojasnil Đurašević. Kremasto strukturo tej nenavadni jedi dajejo beljakovine inčunov, sladkobo pa medena voda - fermentirani med v vodi z začimbami, ki so ga poznali že stari Rimljani. Vse skupaj zaokrožujejo druge začimbe, ki izvirajo iz dolge tradicije sredozemske gastronomije, sladoled pa, preden pride do jedca, odleži 24 ur.

Sladko-slani sladoled s kiselkastim priokusom in ribjo aromo bodo prodajali tudi v kornetu - nedvomno zanimiv podatek za tiste, ki se boste to poletje mudili v največjem dalmatinskem mestu in vam bo zadišal sladoled.

