V posodi za chefe lahko tudi vi kuhate kot pravi chef

Obstaja več načinov, kako pripraviti okusen zrezek. A pot do okusnega zrezka, narejenega v domači kuhinji, je lažja, kot si morda mislite. Pri tem je pomembno, da imamo kakovostno meso in dobro ponev, ki nam zagotovi popolne rezultate.

Nepogrešljivo prasketanje mesa, žvenket pripomočkov, hitro premikanje lopatke ob pravem trenutku ... Vse to zahteva posodo, ki zlahka prenese izredne pogoje.

Želite sočen in aromatičen zrezek z zlato rjavo skorjico?

Ne glede na to, ali imate goveje zrezke v naravni omaki, piščančje ali dunajske, si zagotovo želite, da bi znali doma pripraviti zrezek enake kakovosti kot iz restavracije. Če se boste držali nekaj preprostih trikov, se boste temu zelo približali.

Prvo pravilo je, da poskrbite za enakomerno debelino mesa po celi dolžini, s čimer preprečite, da bi se tanjši kos mesa izsušil, debel pa ostal premalo pečen. To dosežete tako, da meso položite med dva kosa plastične folije in ga potolčete s kuhinjskim kladivom na želeno debelino. Pri tem se zlasti osredotočite na vezivno tkivo, ki ločuje različne dele mesa. V ponvi, ki je dovolj velika, da vanjo položite vse začinjene kose mesa brez prekrivanja, segrejte olje ali maslo, preden ga položite vanjo.

Zrezek naj stoji na sobni temperaturi

Preden zrezek položite na ponev, ga pol ure pustite stati na sobni temperaturi. V nasprotnem primeru, ko je zrezek mrzel in ga položimo v vroče ponev, bo le-ta postal trd in žvečljiv. Če se meso segreje na sobno temperaturo, pa bo kuhanje enakomerno in bo preprečilo izgubo vlage. Na srečo je 30 minut dovolj kratek čas, da se nam glede varnosti hrane ni treba bati. Zrezek začinite s soljo in poprom na obeh straneh, da poudarite okus mesa.

Prepogosto premikanje zrezka po ponvi povzroči izgubo dragocenih sokov mesa

Če prepogosto in večkrat obrnete zrezek, boste preprečili nastanek popolne zapečenosti. Če poskušate zrezek dvigniti in opazite, da se je prijel na ponev, pustite, da se peče še malo. Zrezek se zlahka sprosti iz ponve, ko na eni strani enakomerno porjavi.

Uporaba marinade vam bo olajšala pripravo mesa

Zrezke lahko marinirate po svojih željah, s čimer boste med pečenjem zagotovili vlago in zmehčali meso. Marinada je mešanica vode, olja, začimb, dišavnic ter vina, kisa, limoninega ali limetinega soka. Mesu izboljša okus in mu podaljša obstojnost. Meso mariniramo od ene ure na kuhinjskem pultu do več dni v hladilniku, vmes pa ga večkrat obrnemo, da se enakomerno prepoji. Pred pečenjem ga le rahlo potolčemo, da se ohrani sočnost. Med pečenjem marinade ne uporabljajte znova, ker ni varna – nekaj jo lahko pustite ob strani, če ni imela stika s surovim mesom.

Goveji zrezek spremenite v jed, ki se topi v ustih

Če želite rostbif s karamelizirano skorjico in sočno notranjostjo, ga prepražite v vroči ponvi, da ustvarite enakomerno zapečeno zunanjost na vsaki strani.

Uporaba vroče posode je ključ do enakomerne zapečenosti. Ko se vaša ponev segreje, dodajte dve žlici olja in nato začinjen zrezek na sredino ponve. Pecite ga, dokler na eni strani ne porjavi. Nato ga obrnite in popecite še na drugi strani. Čas pečenja prilagodite glede na to, kako dobro pečen zrezek od znotraj želite.

Če zrezek premažete s stopljenim maslom in z zelišči, kot so česen, rožmarin in timijan, boste dodali neprekosljivo okrepitev okusa in arome. To storite pred koncem pečenja v ponvi. Ko končate pečenje, zrezek vzemite iz ponve, položite na krožnik in pokrijte ter pustite tako stati pet minut, preden ga razrežete. To bo ohranilo sokove in vlažnost.

Tudi pri "klasičnih" govejih zrezkih se je treba držati zgornjih nasvetov kuharskih mojstrov, da na koncu na krožnik ne dobimo neprebojnega kosa mesa. Zrezek pred dodajanjem v ponev nujno potolčite, da se zmehča in dobi enakomerno debelino. Potem pa ga pecite na višji temperaturi toliko časa, da lepo porjavi na obeh straneh. Zmanjšajte ogenj na srednje nizko in nadaljujte kuhanje, občasno obračajte, dokler zrezek ne doseže želene stopnje pripravljenosti. Na koncu prav tako dodajte maslo z začimbami, da okrepite okus in aromo.

Piščančje prsi, ki se vsakič izkažejo za popolne

Piščančje prsi so nepogrešljiva jed v vsaki kuhinji, saj veljajo za preproste in hitre za pripravo, hkrati pa prepričajo še tako izbran okus. Izbirate lahko med neštetimi recepti. A pri pečenju je kljub vsemu treba biti malce pazljiv, da ne končate s trdimi in suhimi piščančjimi prsi, ki jih ne more popraviti nobena količina omake.

Piščanca pecite po nekaj minut na vsaki strani. Čeprav vas morda mika povečati temperaturo, še posebej, če ste res lačni, gorilnik pustite na srednji temperaturi, saj povečanje toplote lahko povzroči, da se zunanji del piščanca prehitro zapeče, notranjost pa ostane surova.

Recept za piščanca po mediteransko

Čeprav smo že zakorakali v jesen, nas sem ter tja še vedno pogrejejo topli poletni žarki. Ker je letošnje poletje postreglo z bogato bero zelenjave z vrta, ki je marsikomu še ostala v shrambi ali hladilniku, tokrat predstavljamo recept za pripravo sočnih piščančjih prsi z zelenjavo, ki bodo na vašo mizo prinesli spomine na preteklo poletje.

Sestavine:

1/2 skodelice olivnega olja

1/2 skodelice balzamičnega kisa

ščepec popra

2 žlički začimb po okusu (npr. bazilika, peteršilj, timijan)

2 kilograma piščančjih prsi brez kosti in kože, narezanih na trakove

2 srednji hokaido bučki, narezani na trakove

2 srednji zeleni bučki, narezani na kolobarje

1 srednji korenček, narezan

1 skodelica češnjevega paradižnika

Priprava:

V posodi združite olje, kis, poper in začimbe. Polovico marinade vlijemo v ločeno posodo in dodamo piščanca. Posodo pokrijmo in čez noč postavimo v hladilnik. Preostalo marinado postavite na hladno.

Ponev segrejte, piščanca odcedite (marinado zavrzite) in dodajte zelenjavo ter polijte z drugo polovico marinade. Kuhajte pokrito na zmerni temperaturi, dokler piščanec ni mehak. Zraven postrezite riž ali drugo prilogo po vašem okusu.

Svinjina – ni nujno, da je pusta in suha

Uporaba svinjine je priljubljena v kmečkih kuhinjah, ker je vsestransko uporabna, obstajajo različni kosi, tako mastni kot pusti, in gre skupaj z nešteto okusi.

Za ne preveč izkušene kuharje je priprava svinjine lahko tudi izziv, saj se mnogokrat izkaže za preveč suho in žilavo. To se zgodi v primerih, ko želimo svinjski zrezek pripraviti na enak način, kot bi pripravili piščanca. Da bi si zagotovili, da ne boste imeli pustega svinjskega fileja, morate biti pozorni na čas pečenja in temperaturo. Ker ima tovrstno meso več maščobe, ga je težje preveč zapeči ali preveč "posušiti". Po drugi strani pa se svinjina hitro lahko spremeni iz popolnoma kuhane v preveč trdo za žvečenje, zato zagotovo to ni vrsta mesa, ki ga položite v ponev in nanj "pozabite".

Recept za svinjino po dunajsko

Vsi poznamo "šnicl" – jed, ki predstavlja nekakšno klasiko družinskih nedeljskih kosil. Kako pripraviti to božansko mešanico mehkega mesa, hrustljavih drobtin in zadovoljive maščobe, preverite spodaj.

Sestavine:

1/4 skodelice moke

2 žlički grobe soli

2 veliki jajci

2 skodelici svežih drobtin

4 svinjski fileji

Priprava:

Moko pomešate z žličko soli, v drugi posodi rahlo stepete jajca, v tretji zmešajte drobtine in preostalo žličko soli. Svinjski zrezek, ki smo ga pred tem do tankega potolkli s kuhinjskim kladivom, najprej povaljate v moki, nato potopite v jajca in pazite, da se popolnoma premažejo, potem povaljajte v drobtinah.

Nato segrejte olje na srednjem ognju ter zrezke drugega za drugim na obeh straneh pražite do zlato rjave barve, približno tri minute na vsaki strani. Na koncu še 1 do 2 minuti pustite, da se praži, in pri tem spremljajte temperaturo olja, ki mora biti ves čas stalna, da preprečite pronicanje olja v meso. Postrezite z rezino limone. Pa dober tek!