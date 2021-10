V Ljubljano prihaja kuhar iz najboljše restavracije na svetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Ljubljano prihaja Rene Redzepi, prvi mož restavracije Noma v Köbenhavnu, ki so jo pred kratkim spet razglasili za najboljšo na svetu.

V Ljubljano prihaja Rene Redzepi, prvi mož restavracije Noma v Köbenhavnu, ki so jo pred kratkim spet razglasili za najboljšo na svetu. Foto: Guliverimage/AP

November bo letos znova najbolj kulinaričen mesec v Ljubljani. Po lanskem pandemičnem premoru se namreč v prestolnico vrača November Gourmet Ljubljana, kulinarični festival, ki bo trajal ves mesec in ki prinaša množico različnih dogodkov, tako ali drugače povezanih z jedačo in pijačo (celoten program najdete tukaj).

Kulinarični pohod po Ljubljani

Med njimi bo tudi Evropski simpozij hrane (European Food Summit), ki se bo 6. novembra začel s kulinaričnim pohodom po Ljubljani. Udeleženci se bodo podali na sprehod po središču Ljubljane, po tamkajšnjih muzejih, galerijah in drugih javnih prostorih, kjer bodo svoje jedi pripravljali in stregli priznani slovenski kuharski mojstri.

Tako je bil kulinarični pohod po Ljubljani videti leta 2019. Foto: Gourmet Ljubljana

Simpozij z vplivneži iz sveta kulinarike

V ponedeljek pa bo na Ljubljanskem gradu simpozij, ki se ga bo udeležila in na njem spregovorila vrsta mednarodno prepoznavnih oseb iz sveta kulinarike, umetnosti in z drugih področij, vsi pa so na tak ali drugačen način povezani s hrano.

Martin Jezeršek, ki simpozij organizira v sodelovanju s kuharsko mojstrico Ano Roš in kulinaričnim piscem Andreo Petrinijem, je ob napovedi dogodka razkril, da bo med govorci na simpoziju tudi Rene Redzepi, prvi mož köbenhavnske restavracije Noma, ki so jo pred kratkim (znova) razglasili za najboljšo na svetu.

Ne le vino, ampak tudi pivo

A novembrski kulinarični festival v Ljubljani ne bo obsegal le pogovorov o hrani. Že kmalu po simpoziju sledi martinovo, ki se mu bodo poklonili na več načinov. Prihaja tradicionalna Ljubljanska vinska pot v mestnem jedru, mnoge ljubljanske restavracije in gostilne bodo ponujale martinovo pojedino, martinovo obdobje pa se bo sklenilo s 23. Slovenskim festivalom vin.

Letos nameravajo na festivalu November Gourmet Ljubljana več pozornosti posvetiti tudi pivu. Kot je povedal Maj Jaklič iz pivoteke Že v redu, Primož, načrtujejo kar nekaj dogodkov, posvečenih bogati pivski ponudbi ljubljanskih in tudi drugih slovenskih "kraft" pivovarn, med drugim bodo obiskovalcem predstavljali tudi možnosti spajanja piva s hrano.

Na Vrtu Lily Novy so vsebino novembrskega kulinaričnega festivala v Ljubljani predstavljali (z desne) Valentina Smej Novak, Martin Jezeršek, Maj Jaklič in voditelj Sašo Stare. Foto: Ana Kovač

Ne bodo pa kuhali le drugi, temveč bo v okviru novembrskega kulinaričnega festivala tudi vrsta tečajev in delavnic, namenjenih tako otrokom in drugim kuharskim začetnikom kot prekaljenim kuharskim mojstrom. Svoje znanje pa bodo lahko prav vsi kuharski navdušenci pokazali tudi na natečaju Nov okus Ljubljane, na katerem je leta 2018 slavil takrat še neznani Bruno Šulman.

Več o njem izveste tukaj: