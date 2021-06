V Celju nov kulinarični dogodek Okusimo Celje – Urbani piknik

Oglasno sporočilo

Namen petkovih druženj je ponuditi Celjanom in obiskovalcem urbani utrip mesta, pestro ponudbo odličnih slovenskih vin in kraft piva. Druženje in pijačo vedno spremlja dobra hrana, zato bomo predstavili nov standard ulične prehrane. Za urbani utrip mesta bodo poskrbeli različni umetniki in kulturni delavci, ki skozi zgodovino človeštva osmišljajo naše bivanje tu in zdaj.

Urbani piknik se bo odvijal v centru mesta, na Mestni tržnici Celje. Pri pripravi razširjene ponudbe celjske Mestne tržnice sodelujejo Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje (SŠGT), Združenje restavracij JRE, Hiša Kulture, Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje, Hiša kulture, podjetje Simbio d. o. o in MCC KAVARNA.

Nabor partnerjev omogoča vsem sodelujočim, da pri svoji dejavnosti rastejo, se izobražujejo in navezujejo nove stike, tako osebne kot poslovne.

V letošnjih štirih petkih (18. junij, 2. julij, 27. avgust in 24. september) bomo med 13. in 22. uro na tržnici gostili štiri vinarje, enega mikro pivovarja in barmene za pripravo osvežilnih koktajlov. Hrano bodo ponujali gostinski ponudniki, ki jim bo pripraviti krožnik ulične hrane s "tremi celjskimi zvezdami" pravi izziv. Poudarek bo na vinih, koktajlih, pivih in ulični hrani oziroma t. i. street foodu.

Pri sestavi in oblikovanju krožnikov bo pomagala komisija, ki jo bodo sestavljali prof. kuharstva Boštjan Bezgovšek SŠGT Celje, chef Janez Šetina in sommelier Aljaž Cestnik. Tako bodo ponudniki vedno izhajali iz enakih osnov.

Na prvem dogodku Okusimo Celje bodo sodelovali in se tudi predstavili Piskrček – Petra Zlatoper, ribarnica Celje, Food design, SŠGT Celje, Good Street Fud, Vina Frešer, Radgonska klet, Vina Senekovič, Vinogradništvo Glavač, Pernod Ricard, Cafe Coronini in Green Gold Brewing.

Mestni vrvež ob koncu tedna in sproščeno vzdušje na tržnici bosta vedno začinila glasba ter umetniške in kulturne točke. Za dobre ritme bosta poskrbela DJ Mare in DJ El Timo, kulturno-umetniški program bo pripravila Hiša kulture.

Na vseh dogodkih bomo posebno pozornost posvetili skrbi za okolje in trajnosti. Tako bomo dali poudarek ločevanju odpadkov in čim večji uporabi steklenih kozarcev. Promovirali bomo uporabo pitnikov s čisto pitno vodo na Mestni tržnici.

Kljub bolj sproščenim ukrepom za zajezitev širjenja koronavirusa organizatorji in ponudniki obiskovalce pozivajo k upoštevanju navodil in smernic Nacionalnega inštituta za zdravje in Vlade Republike Slovenije. Na dogodku naj se držijo varnostnih ukrepov in navodil.

V primeru poletnih nalivov dogodek bo. V primeru res slabega vremena bo dogodek 2. julija.

Naročnik oglasnega sporočila je ALJAŽ CESTNIK S. P.