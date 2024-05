Sveži šparglji in sladke jagode na dosegu roke

Pozna pomlad nas razvaja z okusnimi plodovi. Gojeni ali divji šparglji so odlično vitaminov polno živilo, ki se dobro obnese v različnih vrstah jedi. Jagode, iz katerih najpogosteje pripravljamo sladice in sladoled, pa so vir vitamina C in antioksidantov. Izberite sveže pridelke, pripravite preproste ali posebne jedi in okusite najboljše, kar vam v tem letnem času ponuja narava.

Šparglji – bogato živilo z malo kalorijami

Šparglje ali beluše, kot jih tudi imenujemo, lahko gojimo na vrtu ali pa nabiramo divje. Sezona traja od aprila do začetka poletja. Šparglji rastejo zelo hitro in lahko v enem dnevu zrastejo tudi do deset centimetrov. So izjemno bogat vir vitamina K, folne kisline in železa. V nekoliko manjših količinah vsebujejo tudi nekatere druge vitamine, na primer vitamine B-kompleksa, in znaten delež prehranskih vlaknin. Ali ste vedeli, da sto gramov špargljevih poganjkov vsebuje le okoli 20 kalorij?* Zaradi svoje sestave, lahke prebavljivosti in nizke kalorične vrednosti so zelo priljubljeni na jedilniku različnih diet.

Šparglji so odlični kot samostojna jed, v solati, kot predjed ali sestavina številnih jedi. Foto: Spar

Prepoznate sveže šparglje?

Sveže šparglje najprej prepoznate po vonju, ki ne sme biti neprijeten. Sveži šparglji so čvrsti in se hitro prelomijo. Za uživanje zato uporabite le zgornji del nad prelomljenim delom, spodnjega pa zavrzite.

Ohranite šparglje sveže dlje časa

Da bodo šparglji ostali sveži tudi do sedem dni, jim odrežite približno dva centimetra spodnjega dela stebla, jih postavite v kozarec z vodo in hranite v hladilniku. Vodo menjajte vsak drugi dan.

Kako uporabiti šparglje v okusnih receptih?

Šparglji, vključno z vršički, veljajo za pravo kulinarično poslastico, uživate pa lahko surove ali termično obdelane. Poleg kuhanja jih lahko tudi kuhate na pari, dušite, pečete – v ponvi, pečici ali na žaru – in celo cvrete. Kuhajo se zgolj od pet do deset minut (vršički naj pri tem gledajo iz vode). V pečici jih ne pecite več kot 15 minut, na žaru pa jih popecite le na hitro in jih med peko poškropite z vodo, da se ne izsušijo.

Šparglji so odlični, če jih jeste samostojno, v solati ali ovite v rezine pršuta ali slanine, kar je tudi odlična predjed. Lahko jih uporabite v različnih jedeh, kot so omlete, pite, slane palačinke, juhe, omake, jih postrežete kot prilogo ali iz njih pripravite ozimnico, tako da jih vložite v kisu. Pripravite lahko tudi zeleno rižoto ali spečete šparglje na žaru in jih postrežete skupaj z mesom ali sirom za žar. Šparglji se še posebej dobro ujamejo s pehtranom, njihov specifičen okus pa lepo zaokroži tudi pivo.

Jagode se podajo v sladice, k ovsenim kosmičem, palačinkam in celo v solate. Foto: Spar

Jagode – vir vitamina C in antioksidantov

So sladke, sočne in se odlično podajo v sladice. Vendar so jagode več kot samo to. Ali ste vedeli, da sto gramov svežih jagod vsebuje približno dva grama prehranskih vlaknin in v povprečju četrtino naših dnevnih potreb po vitaminu C? Poleg tega so tudi izvrsten vir antioksidantov, kot so flavonoidi in antocianini.**

Prepoznate ravno prav zrele jagode?

Jagode pri nas obiramo od pozne pomladi naprej. Optimalno zrele jagode so svetlo rdeče barve in brez temnih madežev ter razbarvanih zaplat. Da so res sveže, nakazujejo lesk plodov, drobne dlačice na sadežu in čvrsti zeleni peclji. Zelena ali bela barva okoli peclja pa kažejo na to, da so bile jagode obrane, preden so popolnoma dozorele. Pred nakupom preverite tudi dno posodice, ki mora biti suho.

Ohranite jagode sveže dlje časa

V lonec nalijte mešanico vode in belega kisa v razmerju 3:1 ter jagode namakajte v njej deset minut. Nato jih položite na bombažno servieto, da se popolnoma posušijo. Tako očiščene jagode hranite v steklenem kozarcu s pokrovom v hladilniku, kjer bodo ostale sveže več dni.

Jagode s čokolado ali morda mille-feuille (tisoč lističev) z belo čokolado in jagodami?

Jagode so najboljše, če jih uživate sveže – samostojno, v sadni solati, s smetano, oblite s čokolado itd. Da bi prišla do izraza njihova aroma in okus, jih je najbolje postreči pri sobni temperaturi. Podajo se v sladice, kot so torte, pite, pudingi, kreme, lahko jih dodate ovsenim kosmičem, palačinkam, rezine jagod pa lahko celo položite na vrh kruhkov s skuto, medom in orehi. Vmešajte jih v različne napitke, na primer sokove in smutije, iz njih pripravite sladoled, sorbet ali marmelade in kompote. Če jih nimate namena uporabiti takoj, jih lahko zamrznete ali celo liofilizirate. Liofilizacija je nizkotemperaturno sušenje oziroma sublimacija globoko zamrznjenih plodov, s katero plodovom odstranijo vodo.** Če jih zmešate v mešalniku skupaj s pomarančnim sokom in vsebino nalijete v modelčke za led in zamrznete, pa dobite jagodne ledene kocke, ki jih uporabite za hlajenje različnih sokov, mineralne vode ali penečega vina.

Privoščite si okusno sadno solato iz jagod, ananasa in mlade špinače ter se posladkajte z mille-feuille (tisoč lističev) z belo čokolado in jagodami, mini sadnimi galetkami ali prav posebno sladico – jagodami z rdečim poprom in vaniljevim sladoledom.

Foto: Spar

Naročnik oglasnega sporočila SPAR.