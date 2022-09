Sveža in nova podoba ter že tretji letnik penine - Brez dotika svetlobe nagrajene z zlato inovacijo

Oglasno sporočilo

V Radgonskih goricah so ob 170-letnici podjetja na današnji dan turizma predstavili tretji letnik penine Untouched by Light − prvo peneče se vino na svetu, ki se pridela, prodaja in okuša v temi −, novo podobo svojih izdelkov, trajnostno usmeritev podjetja in njegovo usmerjenost v turizem.

V Radgonskih goricah se že polnih 170 let – kot valovi Mure skozi mesto – pretakajo male skrivnosti in veliko znanje o razvajanju vinske trte, ljubkovanju grozdja in vzljubljanju vina z njegovo žlahtnostjo in opojnostjo. Radgonske gorice so najstarejši in danes največji pridelovalec penin v Sloveniji. Od tod izhaja prva prava slovenska penina, danes vsem znana pod imenom Zlata radgonska penina, ki s Srebrno radgonsko penino, od sonca razvajenim Janževcem, Tramincem s črno etiketo ter drugimi vini in peninami spremljajo različne pomembne in prelomne pa tudi čisto male in vsakdanje trenutke ter tako ustvarjajo tiste – najlepše.

"V letošnjem letu s ponosom praznujemo 170-letnico, ki priča o dolgoletni tradiciji, temelječi predvsem na znanju, ki je omogočilo tudi nastanek in razvoj izdelka, kot je Untouched by Light. Ustvarili smo prvo peneče se vino na svetu, pridelano v popolni temi, ki bo čez nekaj dni kot tretji letnik na voljo kupcem v omejeni količini 2.000 steklenic," je povedal direktor Radgonskih goric Borut Cvetkovič.

Od desne proti levi vodstvo Radgonskih Goric: direktor Borut Cvetkovič, enologinja Klavdija Topolovec Špur, vodja turizma Martina Ficko in vodja prodaje Sandi Brumen.

"Priporočamo, da penino degustirate v temi, z nekom, ki vam je blizu, ker se najboljše stvari odvijajo v temi,! je še dodal Cvetkovič.

Kot kažejo raziskave, izpostavljenost vina dnevni svetlobi ali umetni razsvetljavi povzroča spremembe v aromi. In ker se torej najboljše stvari dogajajo v temi, s tem geslom penino Untouched by Light pridelujejo brez dotika svetlobe. Nočna trgatev, za vrtenje steklenic in pakiranje uporabljajo očala za gledanje v temi, vino v popolni temi zori od dve do tri leta, ko penina zapusti klet, jo ščiti steklenica iz črnega stekla, prav tako je steklenica zaradi dodatne zaščite pred svetlobo in ultravijoličnimi žarki vakuumsko pakirana v vrečke.

Pri tej edinstveni penini gre po besedah enologinje Radgonskih goric Klavdije Topolovec Špur za penino navdiha. "Posebnost obiranja v temi v male zaboje, ko je hladno; posebnost predelave grozdja in predvsem kasnejšega zorenja v popolni temi se kažeta v karakterju penine. V bistvu se vse, kar grozdje prinese iz vinograda, mošt ter kasneje vino, ohranja in danes kaže v tej penini. Tako lahko pokušamo penino, kjer je terroir res prišel do izraza. Zadnji kamenček v mozaiku pa predstavlja tradicija pridelave penine v kleti Radgonske gorice, podkrepljena z znanjem in sodobno tehnologijo pridelave," je pojasnila Klavdija Topolovec Špur.

Penina Untouched by Light je dostopna prek spleta www.untouchedbylight.com in v Domu penine v Gornji Radgoni.

Ker mora tudi tradicija v korak s časom, so se v Radgonskih goricah odločili za celovito prenovo podobe celotne linije penin.

"Nova podoba še vedno ostaja prepoznavna v krivuljah etikete, vendar pa nam je tokrat predvsem z dvodelnostjo etikete in s še večjim poudarkom na barvah posameznih okusov te uspelo še bolj poudariti, tako da bo razlikovanje med posameznimi članicami naše peneče se ponudbe v prihodnje še lažje," pravi vodja prodaje Sandi Brumen.

Prečiščen in osvežen je prav tako logotip podjetja, nova je tudi embalaža, vezana na trajnostno usmerjenost: rjav karton, po standardu FSC (Forest Stewardship Council) mednarodne neprofitne organizacije, ki promovira trajnostno, okolju prijazno, ekonomsko sprejemljivo in družbeno pravično gospodarjenje.

Prav trajnostna usmeritev je del zgodbe Radgonskih goric s številnimi potrditvami. Julija so odprli RG bistro, kjer postrežejo lokalno hrano, pripravljeno na sodoben način, in vključujejo lokalne dobavitelje. Ob odprtju so prejeli mednarodni znak Glamur – užitki ob reki Muri (ki je sinonim za regionalne izdelke okrog Mure med turisti, lokalnim prebivalstvom in podjetji), avgusta pa okoljski standard Green key (certifikat Zeleni ključ je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji) za oba obrata, RG bistro in RG Dom penine. Čisto sveža pa je novica, da so dobili tudi znaka Slovenia Green Attraction za RG Dom penine in Slovenia Green Cuisine za RG Bistro. S tem so uradno vključeni v zeleno shemo slovenskega turizma, ki je nacionalni program in certifikacijska shema pod krovno znamko Slovenia Green.

In tako smo že pri turizmu, za katerega vodja turizma Martina Ficko pravi: "Vinski turizem s poskušnjami in dogodki, kjer predstavljamo zgodbe od začetka naše dejavnosti, povezane s peninami, od leta 1852 do danes, razvijamo že dolgo. V treh osupljivih kleteh, vgrajenih v grajski hrib, in z neštetimi zgodbami tradicije in inovacij, kot sta Winebiking in Untouched by light, smo na podlagi povpraševanja in svetovnih trendov pogumno začrtali korak naprej v vinski turizem. Ta bo v Jurkovičevo ulico v prihodnjih letih prinesel številne novosti, ki bodo oblikovale edinstveno turistično destinacijo."

Na nekdanjem Gornjem grisu, trgovsko že nekdaj ključnem delu mesta in širše okolice, želijo na podlagi zgodovinskih dejstev in razvoja vinskega turizma ustvariti ulico edinstvenih doživetij. Z nakupom propadajočih zgradb so že začeli projektirati butični RG hotel, sodobni muzej vinogradništva, destilarno in delikateso. Naložba bo vredna okoli pet milijonov evrov, v ulici doživetij pa bo mogoče začutiti esenco kraja, domačinov, vinske trte in zgodovinsko pomembnih trgovskih poti po reki Muri, ki je danes del biosfernega območja.

Jurkovičevo ulico želijo zaščititi kot Unescov spomenik naravne in kulturne dediščine, vse našteto pa ponuditi ožji in širši okolici ter seveda tudi povezovati naš vinski turizem s ponudbo toplic v Radgoni, na drugi strani Mure.

