Štajerski sivi pinot med najboljšimi na svetu

Sive pinote z vsega sveta je ocenjevala žirija, sestavljena iz priznanih vinskih strokovnjakov, sommelierjev in pomembnih vinskih trgovcev. Vina so ocenjevali v več sklopih, cenovnih razredih in slogih vina, na koncu pa kot najboljša izbrali dva siva pinota, med njimi slovenskega, ki so ga označili za "neizmerno vznemirljivo odkritje".

Gre za sivi pinot Seven Numbers iz ormoške kleti Puklavec Family Wine, ki so mu ocenjevalci med sivimi pinoti podelili najvišje število točk in s tem priznanje master. Opisali so ga kot izjemno vino, ki je med konkurenti izredno izstopalo, še posebej pa so izpostavili izrazite arome jabolk in hrušk, ki se zelo lepo prepletajo z aromami zrelega rumenega sadja.

"Zelo sem ponosen, da znamo v Sloveniji proizvesti sivi pinot svetovnega formata," je ob medalji povedal direktor in glavni enolog kleti Mitja Herga. "Naš terroir zagotavlja popolne pogoje za to sorto, ko dodamo še natančno delo v vinogradih, drugačen oz. inovativen pristop pri pridelavi vina in napredno tehniko, pa nam uspe narediti vino, ki lahko prejme najvišja odličja na svetu."

Štajerski sivi pinot je odličje prejel v kategoriji sivih pinotov, ki so zoreli v hrastovih sodih. Med tistimi, ki se jih hrast ni dotaknil, je najvišjo oceno in naziv master prejel sivi pinot iz novozelandske kleti Te Pa Family Vineyards.