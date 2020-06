Slovenija je dobila novo kraljico

Ko se temperature dvignejo in žgoče sonce postaja nevzdržno, se v nas prebudijo čisto drugačne kulinarične želje. Iščemo lahke malice, ki bi nas v trenutku osvežile in naše brbončice razveselile s sočno poletno harmonijo.

In ko razmišljamo o hitri poletni malici, je nedvomno jogurt vedno prava izbira. Še zlasti tisti, za katerega vemo, da nas bo že po prvem požirku odpeljal na prostrano slovensko podeželje.

Novost poletja: kraljičin jogurt

To poletje se je uresničila želja, ki jo je že pred leti na glas povedala takratna aktualna mlečna kraljica Monika Rakun. "Zakaj mlečna kraljica ne bi imela svojega jogurta?"

Luč sveta je namreč ugledal prvi jogurt mlečne kraljice, za katerega je okus skrbno izbrala letošnja mlečna kraljica Teja Žogan. Odločila se je, da bo najboljšemu mleku slovenskih kmetij dodala slovensko sadje, in tako je izbrala slovensko hruško viljamovko.

22-letna Teja Žogan je 13. mlečna kraljica Slovenije. Gre za tekmovanje ki ga vsako leto organizira Mlekarna Celeia. Prihaja z družinske kmetije s Ponikve pri Šentjurju in je študentka 3. letnika Visoke zdravstvene šole Celje. Kot je ob prevzemu krone poudarila, spremenjeni časi danes od nas terjajo še več pozornosti za ohranjanje zdravja, hkrati pa povečujejo pomen zavedanja o doma, v Sloveniji pridelani hrani. Mlečna kraljica vsako leto prevzame vlogo ambasadorke v Sloveniji proizvedenih mlečnih izdelkov. Ves svoj mandat obiskuje različne prireditve, sejme in dogodke. V vrtcih ali osnovnih šolah najmlajšim odgovarja, kako je biti kraljica in kako nastajajo najboljši mlečni izdelki. Tako novi kraljičin jogurt pripoveduje zgodbo o mlečni kraljici kot ambasadorki, ki pri svojem delu spodbuja ljudi k rednemu uživanju mleka in mlečnih izdelkov iz najboljšega mleka slovenskih kmetij ter ozavešča o pomenu uravnoteženega načina prehranjevanja.

Kraljičin jogurt je svojevrsten poklon slovenskemu mleku in avtohtonim slovenskim pridelkom. Sestavljata ga dva ključna izdelka:

- mleko, ki je pridelano in predelano v Sloveniji,

- hruške viljamovke, ki so jo obrali z naših dreves.

Vsebuje naravno aromo, je brez barvil in z nizko vsebnostjo maščob.

Dodatno noto zaupanja mu daje oznaka Brez GSO – pridelano/proizvedeno brez gensko spremenjenih organizmov.

Mlečni izdelki iz slovenskega mleka

Dejstvo, da je mleko pridelano doma, postaja čedalje pomembnejše, saj tako ne podpiramo samo domačih proizvajalcev, temveč tudi razvoj in urejenost slovenskega podeželja, rast slovenskih kmetij ter nova znanja in izkušnje, ki ostajajo doma za boljši jutri.

V Sloveniji pridelava in predelava mleka predstavljata pomemben delež v živilskopredelovalni industriji. In prav zato se je porodila ideja, da si tako pomembna dejavnost zasluži ambasadorko, ki bo širila znanje in pomen pridelave mleka doma, v Sloveniji, da bo predstavljala mlečne izdelke, proizvedene iz slovenskega mleka, hkrati pa bo s svojo aktivno vlogo spodbujala uživanje mleka in mlečnih izdelkov.