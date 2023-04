Sezona piknikov in druženj je pred vrati

Oglasno sporočilo

Pomlad je čas, ko se narava prebudi, in čas, ko sezona piknikov zaživi. Ni lepšega kot dolgi in brezskrbni popoldnevi na domačem vrtu s prijatelji in družino. Za piko na i pa morajo naše mize bogatiti dobrote z žara. Pri AVE s svojo ponudbo skrbijo za najširši izbor izdelkov za žar za vse okuse.

Foto: Panvita

Pomladanski dnevi so kot nalašč za piknike. Gre za trenutke, ko se naša življenja vsaj za trenutek upočasnijo in ponudijo priložnost, da se posvetimo temu, kar je najpomembnejše – našim najbližjim in kakovostnemu preživljanju časa z njimi. Takrat lahko pozabimo na vsakdanje skrbi in se zatopimo v prijetne pogovore ter obujanje spominov.

So pa pikniki hkrati priložnost za ustvarjanje novih spominov, katerih sestavni del je tudi hrana. Zato je pomembno, da v igro vstopi dober mojster za žar, ki poskrbi za užitek naših brbončic.

Mojstri za žar, prihaja čas, da zavihate svoje rokave in se izkažete. Poleg predsezonske priprave žara morate poskrbeti, da je hrana, ki jo boste ponudili svojim gostom, visoke kakovosti in vrhunskega okusa. Pri tem se lahko zanesete na AVE. Ti se lahko pohvalijo z najširšim, najboljšim in največjim programom za žar v Sloveniji. Vse ljubitelje žara bodo navdušili s pristnim okusom, ki je prejel številne nagarde. Lahko bi rekli, da AVE dela mojstra, priljubljena linija AVE Grill pa je vse, kar potrebujete za odličen piknik.

Kako pri AVE skrbijo za odličnost?

Pri AVE na prvo mesto postavljajo svoje potrošnike, ki jim želijo ponuditi le najbolj sveže in kakovostne izdelke. Ponujajo samo skrbno izbrano ponudbo AVE Grill mesnih specialitet, ki so slovenskega porekla. Zavzemajo se, da je pot, ki jo izdelek opravi do naših miz, kar se da kratka.

Izdelki AVE so plod lastne vertikalne verige, katere namen je zagotavljati varnost in kakovost po najvišjih standardih. S tem izpolnjujejo svojo zavezo, da vedno ponujajo samo sveže izdelke. Nenehno vlagajo v razvoj novih izdelkov in izboljšujejo obstoječe, kar še dodatno potrjuje, da so zaupanja vredna blagovna znamka. Pri njihovem delovanju jih vodi zadovoljstvo potrošnikov, zato vedno iščejo nove recepture in inovativne pristope.

Poskrbite, da bo letošnje odprtje sezone piknikov vrhunska in polna gurmanskih okusov AVE Grill mesnin. Navdušite svoje najbližje in si ustvarite spomine, ki bodo vedno znova poskrbeli za nasmeh na vašem obrazu.

Naročnik oglasnega sporočila je PANVITA MIR.