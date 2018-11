Restavracija v Ljubljani, kjer ima tradicija prav posebno mesto

Restavracija Slon 1552 je priljubljena dnevna soba Ljubljančanov in vseh ljubiteljev slovenske kulinarike. Nedvomno tudi zato, ker so v njej našli pravo ravnovesje med sodobnimi trendi in tradicionalnimi okusi, prav tistimi, ki so jih poznale že naše babice. V to kulinarično čarovnijo je novi šef kuhinje Janez Šetina pred pol leta prinesel svežino, s katero se je popolnoma prilagodil glavni filozofiji restavracije. Poslanstvo restavracije nadaljuje tudi z novim jedilnikom, ki obljublja pravo kulinarično doživetje.

Janez Šetina se je pred pol leta pridružil ekipi v restavraciji Slon 1552, kjer je takoj našel pravi navdih za svoje kulinarično ustvarjanje. Pred tem se je uril v različnih domačih in tujih restavracijah. Izkušnje so ga oblikovale in iz njega ustvarile pravega kulinaričnega umetnika, ki najbolj uživa prav v kreiranju novih jedi. In prav v teh dneh je v restavraciji izšel čisto svež jedilni list, ta pa diši po jeseni in okusih, ki nas bodo popeljali v preteklost in hkrati razvajali s sodobno toplino.

Janez Šetina se je v kuhinji hotela Slon že zelo kmalu počutil kot doma: "Tukaj zelo rad delam, ker ima Slon dolgo tradicijo in ker je to restavracija, kjer lahko neomejeno ustvarjam." Veliko mu pomeni delo z ekipo, s katero piše prav posebno zgodbo, ki jih postavlja v središče vseslovenske kulinarike.

Prav tradicija pa je pustila močan pečat na vseh jedeh v restavraciji – tako na tistih z jedilnega lista kot tistih, ki jih ponujajo za kosilo. Trenutni vintage trend je pri njih pravzaprav vseskozi prisoten, saj želijo, da bi se njihovi gostje počutili kot v domači dnevni sobi – tako zaradi ambienta, ki je resnično edinstven, kot zaradi okusov, ki navdih iščejo tudi v starem jedilnem listu iz leta 1859.

Posodabljanje že poznanih jedi pa ne pomeni, da jim odvzamejo pristnost. "Okusi so enaki, pomembne so le majhne spremembe, že v sami postrežbi. Klobasa, zelje in matevž so jedi, ki so izjemnega pomena, ampak jih danes postrežemo drugače kot včasih. Enako jed danes zapakiramo malo bolj šik, ampak tradicionalni okusi s tem ostanejo. Kar so nam predale naše babice in none, je del nas. Gosta zato ne moreš preslepiti s tem, da bi recimo v matevža dodal paradižnik. Kvečjemu se moraš še bolj potruditi za to, da mu boš prestavil matevža ali recimo govejo juho tako, da je ne boš uničil."

"Pri mojem poklicu je pomembno, da nikoli ne zaspiš. Inoviranje je v gostinstvu izjemnega pomena. Prav zato je pomembno, da jedilnike menjavamo sezonsko, torej na tri mesece."

Zvezde novega jedilnika: telečja lička, brancinov ceviche in prav poseben burger

Da so vedno v koraku s časom, dokazuje tudi novost na jedilniku restavracije – prav poseben burger, ki je zaradi svoje sestave celo nekoliko avantgarden. "Takšnega še niste poskusili," zagotavlja Šetina, ki je med vsemi novimi jedmi na jedilniku najbolj ponosen na telečja lička in brancinov ceviche, ki so res nekaj posebnega.

Kaj bomo še jedli v restavraciji Slon 1552?

Novodobna gastronomija s pristnimi okusi – to je nedvomno glavno gonilo restavracije. Da bi to dosegli, pa je potrebnega veliko truda, predvsem pri iskanju primernih dobaviteljev, ki pričarajo posebno zgodbo na prav vsakem krožniku. "Pri vsaki jedi smo želeli ustvariti tiste prave 'pure' okuse," ki jih bo prepoznal tako slovenski gost kot tujec, ki si bo našo deželo zapomnil tudi po neponovljivih in edinstvenih okusih.

Novi jedilnik restavracije Slon 1552 je nastajal več kot en mesec in je rezultat skupnega dela. Ponujene jedi vas bodo razvajale s slovenskimi okusi in lokalnimi sestavinami, ki bodo na vaše krožnike prinesle prav posebno sezonsko simfonijo. Vse jedi sledijo konceptu restavracije – tradicija, predstavljena na poseben način. Velik poudarek so namenili tudi veganskim jedem, saj so z njimi želeli preseči običajno ponudbo.

Edinstvena ponudba vin, ki bo izpopolnila vsako kulinarično mojstrovino

K dobri hrani se vedno prileže kozarec kakovostnega vina. Na to so pomislili tudi v restavraciji, ki svojim gostom ponuja najrazličnejša vina. Poudarek je seveda na slovenskih vinarjih, ponujajo pa tudi izvrstna italijanska in francoska vina. Posebnost postrežbe je v tem, da prav vsako vino – tudi najdražje – ponujajo na kozarec. To pomeni, da si ob izvrstnem obroku lahko privoščite samo en deciliter vrhunskega vina, ki bo tako na pravi način obogatil vsak grižljaj na vašem krožniku.

Zelo priljubljena izbira za dnevna kosila Restavracija Slon 1552 je v zadnjih letih postala prva izbira številnih gostov, ki pridejo tja na dnevna kosila. Imajo veliko stalnih obiskovalcev, saj so nedvomno našli idealno razmerje med kakovostjo in ceno. Cena glavne jedi se giblje od 8 evrov naprej, celotni meni pa od 10,50 evrov. Zelo ponosni pa so tudi na ponudbo tedenskih in sezonskih jedi.

Domačnost, ki se pozna pri vsakem gostu

V restavraciji Slon 1552 jim je tako uspelo ponuditi veliko več kot samo enkratno kulinarično doživetje. Pričarali so ambient, ki poudarja pristne odnose, gosti se vedno počutijo dobrodošle in se radi vračajo, saj se počutijo kot v domači jedilnici. Za to je zaslužno celotno osebje, prav posebno vez z gosti pa je uspelo splesti tudi Janezu Šetini, ki zelo rad pride k mizi. "Tako dobim najboljše vtise o jedeh. Povejo mi, kaj pogrešajo, in iz tega potem izhajamo tudi pri sestavi dnevnih kosil." In prav pristni stik z gosti ga na koncu dneva najbolj napolni z energijo: "Ko dobim pohvalo in mi zagotovijo, da se bodo vrnili. To je potrditev, da dobro delamo in da smo na dobri poti."