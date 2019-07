Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Miha First

Foto: Miha First

Z novo restavracijo v prenovljenem in preimenovanem portoroškem hotelu krepko izboljšuje povprečno ponudbo hrane na naši Obali.

Naj najprej povemo, da je Boutique Hotel Portorose, ki stoji blizu "meje" med Portorožem in Lucijo, eden najbolj simpatičnih na našem malem morju. Cene so ugodne, storitve pa izjemno profesionalne. Imajo soliden bar, udobne sobe in predvsem izvrsten zunanji bazen, ki podobno kot tisti pri hotelu Kempinski Palace ne daje občutka, da se kopate v velikem turističnem naselju.

Restavracija Roses - Boutique Hotel Portorož

Obala 89, 6320 Portorož

Telefon: 08 201 04 20

Po prenovi so hotelu – prej se je imenoval Marita – dodali tudi restavracijo, ki jo vodi avstralski kuhar, možakar, ki se je nekaj mesecev udinjal pri italijanskem geniju Massimu Botturi in za katerega velja, da je mojster za testenine. Menda se z njimi tudi pogovarja, kar pa verjetno ne vpliva na njihovo kakovost. Ali pa ...

Foto: Miha First

V sicer prijazni hotelski restavraciji imajo ne preveliko, a pametno pripravljeno vinsko karto, ki je v Portorožu ne premaga veliko hotelov. Na njej prevladujejo istrska vina, veliko je briških favoritov, nekaj štajerskih vin, ob desetini šampanjcev pa tudi nekaj bordojcev oziroma dražjih tujih vin vobče.

Jedilni list je zasnovan še ožje, jedi je v vsaki kategoriji le nekaj, a so zato zanje prepričani, da so najboljše. Ponujajo, recimo, le tri glavne jedi, kar pa pomeni tudi, da umanjkajo mnoge nepotrebne ocvrte mesnine in ribe. Pametno.

Pozdrav iz kuhinje: lososova pašteta v rezini dimljenega lososa Foto: Miha First

Začeli smo z lososovo pašteto, ki jo ovijejo v rezino dimljenega lososa in nadgradijo z omako aioli, prvo žejo pa gasili s šampanjcem Taittinger. Nato je na mizo prispela steklenica macerirane malvazije iz leta 2015, ki so jo v koprski kleti napolnili v omejeni seriji, njena naloga pa je bila, da se zlije s simpatično hladno predjedjo.

Izjemno slikovit krožnik z rumenimi, oranžnimi in rdečimi češnjevci, burrato in pesto, nekoliko drugačna, a učinkovita različica solate caprese, je bil prijetna popestritev glede na temperature, ki smo jih bili tiste dni deležni na Obali.

Češnjevi paradižniki v treh barvah, burrata in pesto Foto: Miha First

A čakali smo testenine, tiste, ob katerih kuhar iz oddaljene celine meditira. Dobili smo istrske fuže, a ne takšne, kot smo jih vajeni. Mojster se je namreč poglobil v snov in ugotovil, da so fuži skozi zgodovino spreminjali obliko, izvirno naj bi bili žepki, ne svaljki, in na mizo smo dobili originalno verzijo – s tartufi, jasno.

Bili smo soglasni, testenine je Avstralec res izpilil do popolnosti, prav tako pa jih ni zalil z obiljem smetane, ampak je bila omaka s tartufi dovolj lahka, da smo zmogli tudi naslednje korake.

Fuži s tartufi Foto: Miha First

Glavna jed je bil file brancina Fonda na žaru, natančno pečen in s hrustljavo kožo, kot že dolgo ne, obenem pa je jed delovala izjemno sveže, saj je temeljila na agrumih. Kot priloga so namreč nastopale rezine pomaranče in grenivke, kot grenkasta protiutež pa je nastopal popečen radič.

File brancina na agrumih in radiču Foto: Miha First

Ime restavracije, ki ga je gotovo navdihnilo mesto rož, je najbolj očitno v sladkem finalu: lahki in sveži skutni torti v obliki (in barvi vrtnice). Kot vrtnice so nastopili tudi čokoladni grižljaji, ki so jih prinesli za slovo – detajl, ki ga v slovenskih restavracijah, ki bi rade bile nekaj več, prepogosto zanemarijo.

Vrtnice v dveh oblikah: kot skutna torta ... Foto: Miha First

... in čokoladni pralineji Foto: Miha First

Povzetek

Hotelska restavracija, ki si želi preseči okvire portoroških hotelov. Z večino sestavin želijo ostati lokalni in dostopni, hkrati hočejo zadovoljiti tudi prestižnejše goste. Za meni s štirimi jedmi in pripadajočimi pozornostmi pred obedom in po njem je treba odšteti 40 evrov.

Vinska karta je sestavljena pametno, temelji na Istri, kar nekaj vin je tudi iz preostanka Primorske, manj iz druge Slovenije. In podobno kot pri hrani imajo tudi v vinski ponudbi kakšno tuje ime za zahtevnejše goste.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.