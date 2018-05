Rekordne cene vanilje občutijo tudi slovenski slaščičarji in sladoledarji

V zadnjih nekaj letih so se cene vanilje več kot potrojile, zaradi česar so jo mnogi slaščičarji in sladoledarji nehali uporabljati, se zatekli k cenejšim pripravkom ali pa ta okus preprosto opustili.

Foto: Thinkstock

Kar 75 odstotkov vanilje, ki jo porabimo po svetu, prihaja z Madagaskarja, ta pa se v zadnjih letih spopada z veliko vremenskimi nevšečnostmi. Lani marca je orkan Enawo močno prizadel plantaže vanilje, zaradi česar je bila lanska bera slaba, cene pa so strahovito narasle in to pomlad dosegle rekordne vrednosti.

Za kilogram vaniljevih strokov je tako treba odšteti 500 evrov ali še več, poročajo tuji mediji, kar pomeni, da so dišeči stroki presegli vrednost srebra - kilogram te kovine stane okoli 450 evrov.

Foto: Thinkstock

Številni slaščičarji so pravo vaniljo nehali uporabljati

Strahovito rast cen vanilje občutijo predvsem butični izdelovalci slaščic in sladoledov, ki v svojih izdelkih uporabljajo pravo vaniljo, ne vanilji podobnih umetnih arom, kot je vanilin. "Običajno smo za 250 gramov vanilje odšteli okoli 40 evrov, zdaj pa je cena zrasla na že 140 evrov," nam je pojasnila Mateja Jerovšek iz ljubljanske butične sladolednice oziroma gelaterije Romantika.

"Distributer, od katerega sem jo nabavljala, je vaniljo celo nehal distribuirati, ker so jo slaščičarji zaradi visoke cene preprosto nehali kupovati," je še povedala.

Vanilja spada v družino orhidej, na fotografiji so njeni cvetovi in še nezreli stroki. Foto: Thinkstock

Vanilja je tako postala eden najdražjih, če ne kar najdražji okus sladoleda, a v Romantiki cene vseh okusov ohranjajo na enaki ravni. Jasno pa je, da je pri takšni rasti cen ene od osnovnih sestavin težko delati, kar poudarjajo tudi v Čokoladnem ateljeju Dobnik, kjer dišečo sestavino uporabljajo tako za čokolado kot slaščice in sladolede.

Tudi po 190 evrov za 250 gramov

"Cena vanilje je postala že kar ubijalska, a ker uporabljamo naravne sestavine, preprosto nimamo druge izbire," je povedal Luka Smagaj iz Dobnikove čokoladnice, kjer za 250 gramov vaniljevih strokov plačujejo vse tja do 190 evrov, odvisno od dobaviteljev in njihovih marž.

Dišeče bistvo vaniljevega stroka je aromatična sredica s semeni. Foto: Thinkstock

Vse preostalo so le približki

Zaradi visokih cen vaniljevih strokov se sicer slaščičarji in sladoledarji zatekajo tudi k cenejšim alternativam, kot so vaniljeve esence ali pa sladkor, ki ga pridelovalci vanilje odišavijo s stroki. Čeprav naravni, pa so to še vedno le približki pravim, celim vaniljevim strokom in njihovim aromatičnim sredicam.

Vaniljo pridelujejo tudi drugod po svetu, na primer v Papui Novi Gvineji, Indoneziji, vzhodni Afriki, Polineziji in Indiji, a so količine manjše, kakovost pa običajno ne dosega madagaskarske. Cene vanilje bodo zato vztrajale ali celo rasle vse do prihodnje letine, ki bo pripravljena šele proti koncu leta - če ji bo seveda naklonjeno vreme.