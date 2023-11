Sestavine:

1 zavitek vlečenega testa

500 g svežega belega zelja

2 konzervi tune

1 majhna čebula

olivno olje

sol in poper

Postopek:

Na olivnem olju prepražimo sesekljano čebulo in naribano zelje. Solimo in popramo po okusu. Liste vlečenega testa razprostremo in nanje nadevamo tuno. Uporabimo tudi olivno olje iz konzerve tune in z njim pokapamo vlečeno testo. Ko se zelje zmehča, ga nadevamo povrh tune. Zavijemo, kot bi delali sladek zavitek. Vsak zavitek po vrhu premažemo z olivnim oljem in večkrat prebodemo z vilicami. Pečemo okoli 20 minut na 200 stopinj Celzija.