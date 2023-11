Recept: sladka sultanova sarma

Sestavine:

200 g mletega kokosa

1 liter mleka

6 žlic moke

5 žlic jedilnega škroba

9 žlic sladkorja

2 žlici kakava

100 g jedilne čokolade

100 g masla

150 ml sladke smetane

Postopek:

Večji pekač (40 x 30 centimetrov) enakomerno debelo posujemo s kokosovo moko. Maslo narežemo na koščke, čokolado pa nasekljamo.

V večjo posodo vlijemo 7 dl mleka in začnemo segrevati na srednji temperaturi. Preostanek mleka gladko zmešamo s sladkorjem, moko, koruznim škrobom in kakavom. Ko mleko zavre, vanj postopoma zakuhamo pripravljeno zmes. Med nenehnim mešanjem kuhamo okoli 5 minut, da se zgosti kot puding. V še vročo čokoladno zmes vmešamo čokolado in nato še maslo. Prelijemo po pekaču s kokosovo moko, enakomerno razmažemo in pustimo, da se ohladi. Nato za vsaj 3 ure postavimo v hladilnik.

Sladko smetano čvrsto stepemo z vaniljevim sladkorjem in jo razmažemo po čokoladni plasti. Kolač razpolovimo najprej po dolgem in počez, nato pa vsak del razdelimo še na 3 trakove, tako da je vseh trakov skupaj 12. Vsak trak previdno privzdignemo z lopatko in ga zavijemo v rulado. Če razpokajo, jih preprosto pomokamo s kokosovo moko. "Sarmice" odlagamo na pladenj in jih dobro ohladimo v hladilniku.