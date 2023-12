Sestavine:

100 g na sobno temperaturo ogretega masla

100 g sladkorja

1 vrečka pomarančnega sladkorja

pol žličke vaniljeve arome

1 veliko jajce

drobno naribana lupinica ene (bio) pomaranče

3 žlice pomarančnega soka

250 g moke

1,5 žličke pecilnega praška

Postopek:

V posodo presejemo moko in pecilni prašek ter ju dobro premešamo. Zmehčano maslo, navaden in pomarančni sladkor mešamo z električnim mešalnikom toliko časa, da dobimo rahlo ter puhasto zmes (približno 4–5 minut). Hitrost mešalnika nato znižamo na srednjo jakost ter v masleno zmes vmešamo vaniljevo aromo, jajce, pomarančno lupinico in pomarančni sok. Dodamo mešanico suhih sestavin in vse skupaj dobro premešamo na nizki hitrosti, da dobimo mehko testo brez grudic. Posodo pokrijemo s prozorno folijo za živila in testo za 1–2 uri shranimo v hladilnik (lahko tudi čez noč).

Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Pekač za piškote obložimo s papirjem za peko. Iz hladnega testa izoblikujemo majhne kroglice, ki jih najprej povaljamo v kristalnem sladkorju in nato še v sladkorju v prahu. Polagamo jih na pekač in med njimi pustimo nekaj centimetrov razmika, saj se piškoti med peko nekoliko razlezejo. Ko s kroglicami napolnimo ves pekač, ga za 10–14 minut potisnemo v ogreto pečico. Piškoti so pečeni, ko se na površini naredijo razpoke, testo pa se nežno zlato rjavo obarva. Pečene piškote pet minut hladimo na pekaču, potem jih preložimo na rešetko in pustimo, da se povsem ohladijo.