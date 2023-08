Recept: pečena svinjska potrebušina

Sestavine:

kos svinjske potrebušine s kožo

olje

2 žlici masla

1 manjša čebula

0,5 dl belega vina

500 ml goveje jušne osnove

3 žlice sladke smetane

1 žlička škroba

sol in poper

Postopek:

Na zmernem ognju v ponvi raztopimo maslo, dodamo drobno nasekljano čebulo in jo med mešanjem pražimo pet minut. V ponev vlijemo vino, ogenj pa malce povečamo. Kuhamo, da vse vino povre. Prilijemo jušno osnovo in ob brbotanju kuhamo 10–15 minut. Dodamo sladko smetano in kuhamo še tri minute. V kozarcu zmešamo žličko škroba in žlico vode, nato zmes vlijemo v omako. Kuhamo še kako minutko, nato omako precedimo skozi fino cedilo. Omako solimo in popramo po okusu.

Da bo njena koža po peki res hrustljava, potrebušino prestavimo na krožnik in ga odkritega čez noč postavimo na spodnjo polico hladilnika. Tako se bo do peke dobro osušila, kar je ključno za nastanek mehurčkov. Pred peko jo na straneh brez kože najprej premažemo z žlico olja, nato pa dobro natremo s soljo in sveže strtim poprom. Kožo dobro obrišemo s papirnato brisačko. Na pult postavimo dva lista aluminijaste folije, enega na drugega. Kos potrebušine postavimo na sredino, nato folijo z vseh strani zapognemo navzgor, da objame meso, nato jo prepogibamo navzven, da dobimo bazenček s stranico, ki sega do vrha kože. V njem se bo med peko nabirala maščoba. Robove zavijemo, da folija res tesno objema meso. Po koži razmažemo žličko olja, nato po njej posujemo nekaj ščepcev soli. Sol je ključna za mehurčkasto hrustljavo kožo, zato se potrudimo, da z njo pokrijemo celotno površino.

Paketek z mesom postavimo na pekač, tega pa damo v pečico, segreto na 140 stopinj Celzija (način gretja spodaj in zgoraj). Zdaj je na vrsti 2,5 ure dolga počasna peka, med katero se bo maščoba v mesu počasi topila. Po kaki uri peke se bo meso skrčilo, zato robove paketka ponovno zategnemo in nadaljujemo peko. Ko je počasne peke konec, pečico nastavimo na 210 stopinj Celzija, ventilatorski način. Potrebušino vzamemo iz paketka aluminijaste folije in jo pečemo še 30 minut, da se njena koža mehurčkasto zapeče. Povsem na koncu na pečici vklopimo funkcijo žar in pozorno spremljamo, da prenehamo peko, ko je celotna površina kože polna mehurčkov. Pečenka naj po peki počiva 15 minut, potem jo z nazobčanim nožem narežemo na tanke rezine in postrežemo z malo omake.