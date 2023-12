Slovenska klasika, ki na praznični mizi ne sme manjkati.

Sestavine:

Testo

65 dag moke

kavna žlička soli

2 rumenjaka

5 dag sladkorja

1 vaniljev sladkor

limonina lupinica

2 žlički ruma

6 dag masla

3 dcl toplega mleka

2 dag kvasa

Orehov nadev

60 dag mletih orehov

20 dag sladkorja

ščep cimeta

3 dcl segrete sladke smetane

2 rumenjaka in sneg iz beljakov

2 žlici ruma

10 dag v rumu namočenih rozin

Postopek:

Naredimo kvasni nastavek. V skledo presejemo moko, ob strani damo sol. Posebej spenimo rumenjake, sladkor, arome ter zalijemo s 3 dcl toplega mleka. Dodamo vzhajan kvas in še malo mleka, raztopljeno maslo in s kuhinjskim robotom pregnetemo. Pustimo, da testo vzhaja približno uro in pol. Vzhajano testo zvrnemo na pomokan prt, razvaljamo 3–5 mm debelo. V posodi zmešamo sestavine za nadev in z njim namažemo razvaljano testo. Testo zavijemo, damo v namazan model in takoj večkrat prebodemo s pletilko. Potica naj vzhaja dobro uro. Pečico ogrejemo na 180 stopinj Celzija in potico pečemo dobro uro. Ko je pečena, jo premažemo z maslom in pustimo stati deset minut, nato jo zvrnemo na desko, pokrijemo in pustimo, da se popolnoma ohladi.