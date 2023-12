Sestavine:

80 dag bele moke

30 dag zmletih prepraženih ocvirkov

4 jajca

kocka kvasa

1 žlička soli

žlica sladkorja

3 dl mlačnega mleka

Postopek:

Najprej naredimo kvasec: v posodo nadrobimo kvas, dodamo žlico sladkorja, dve žlici moke in pol decilitra mlačnega mleka. Pustimo, da počasi vzhaja. Medtem v večjo posodo damo moko, ki smo ji dodali sol, prepražene ocvirke, stepena jajca, preostalo mlačno mleko in kvasec. Vse skupaj dobro premešamo in pregnetemo, da dobimo voljno testo, ki ga damo vzhajati za približno 30 minut. Ko je testo dovolj vzhajalo, naredimo okrogle kolačke po svoji želji in jih primerno oddaljene zložimo drugega zraven drugega v pomaščen pekač ali peki papir. Pustimo jih vzhajati še kakšnih 30 minut. Preden jih damo v pečico, jih namažemo s stepenim jajcem in po želji potresemo še s kumino ali z različnimi semeni. Pečemo jih na 180 stopinjah Celzija približno od 30 do 40 minut, da postanejo zlatorjave barve.